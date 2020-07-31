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Пользователи сообщают, что ночью в Беларуси возникли проблемы с VPN

31.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с 30 на 31 июля у некоторых интернет-пользователей из разных частей Беларуси возникли проблемы с работой VPN — об этом в редакцию написало несколько человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

VPN (или Virtual Private Network) переводится как «виртуальная частная сеть» — это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. VPN служит для создания туннеля между двумя компьютерами, по которому передается информация в зашифрованном виде.

Проще говоря, можно провести такую аналогию: VPN позволяет проложить виртуальный кабель в удаленную сеть (сервер). Кроме того, сети VPN могут использоваться в рабочих целях (например, для функционирования IP-телефонии), а также позволяют пользоваться интернетом, сохраняя конфиденциальность.

О сложностях в работе с VPN сообщило несколько пользователей. «Проверил работу ExpressVPN и моего OpenVPN-сервера, они недоступны. Удалось подключиться через прокси-сервер», — написал один из читателей из Минска. Сообщение примерно с тем же посылом пришло из Гродно.

Еще один пользователь рассказал, что около двух часов ночи у него перестал корректно работать популярный мессенджер, а также якобы наблюдались проблемы с YouTube.

На момент публикации заметки явных неполадок с видеосервисом нет — у автора материала видеоролики загружаются как через приложение на смартфоне, так и в веб-версии на компьютере через Wi-Fi и мобильный интернет. При этом специализированный ресурс Downdetector, определяющий наличие проблем в работе популярных интернет-сервисов по всему миру, не исключает такой возможности.

Однако отметим, что на «карте сбоев» видно, что проблемы возникли не только в Беларуси, но и на восточном побережье США.


Скриншот с сайта Downdetector

Подобная ситуация с VPN наблюдалась и в ночь с 15 на 16 июля — тогда об этом тоже заявило несколько человек. Впрочем, точно определить, с чем на тот момент были связаны затруднения в работе VPN-серверов, не удалось.

Например, в Telegram-канале «ЗаТелеком» написали, что проблема была связана с «одним из из российских апстримов НЦОТа, проще говоря, поставщика соединений с интернетом за пределами страны». А российский IT-эксперт Михаил Климарев сказал, что тогда просто могло «упасть» оборудование.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Подобная ситуация наблюдалась и в ночь с 15 на 16 июля.
 
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