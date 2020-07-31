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Назван симптом дефицита витамина D, который часто не замечают
Источник материала: ОНТ
Существует распространенный симптом дефицита витамина D в организме, который многие люди часто не замечают, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS),
Эксперты отметили, что необъяснимая чрезмерная усталость – это часто признак нехватки витамина D.
Врачи добавили, что нехватка этого важного витамина в организме встречается часто. К примеру, с такой проблемой сталкиваются около миллиарда людей в разных странах мира.
Медики напомнили также, что усталость часто бывает и у тех, кто употребляет алкоголь и содержащие кофеин напитки. Если после того, как их перестали пить, сохраняется усталось, то это может тоже означать, что организму не хватает витамина D.
Кроме того, частые признаки дефицита этого вещества – боль в костях, слабость в мышцах, частые перепады настроения.
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Существует распространенный симптом дефицита витамина D в организме, который многие люди часто не замечают, рассказали специалисты Национальной службы...
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