Назван симптом дефицита витамина D, который часто не замечают

Источник материала: ОНТ

Существует распространенный симптом дефицита витамина D в организме, который многие люди часто не замечают, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает издание Express.

Эксперты отметили, что необъяснимая чрезмерная усталость – это часто признак нехватки витамина D.

Врачи добавили, что нехватка этого важного витамина в организме встречается часто. К примеру, с такой проблемой сталкиваются около миллиарда людей в разных странах мира.

Медики напомнили также, что усталость часто бывает и у тех, кто употребляет алкоголь и содержащие кофеин напитки. Если после того, как их перестали пить, сохраняется усталось, то это может тоже означать, что организму не хватает витамина D.

Кроме того, частые признаки дефицита этого вещества – боль в костях, слабость в мышцах, частые перепады настроения.

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