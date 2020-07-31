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Назван симптом дефицита витамина D, который часто не замечают

31.07.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван симптом дефицита витамина D, который часто не замечают

Существует распространенный симптом дефицита витамина D в организме, который многие люди часто не замечают, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает издание Express.

Эксперты отметили, что необъяснимая чрезмерная усталость – это часто признак нехватки витамина D.

Врачи добавили, что нехватка этого важного витамина в организме встречается часто. К примеру, с такой проблемой сталкиваются около миллиарда людей в разных странах мира.

Медики напомнили также, что усталость часто бывает и у тех, кто употребляет алкоголь и содержащие кофеин напитки. Если после того, как их перестали пить, сохраняется усталось, то это может тоже означать, что организму не хватает витамина D.

Кроме того, частые признаки дефицита этого вещества – боль в костях, слабость в мышцах, частые перепады настроения.

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Существует распространенный симптом дефицита витамина D в организме, который многие люди часто не замечают, рассказали специалисты Национальной службы...
 
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