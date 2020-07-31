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Что происходит на белорусско-российской границе?

31.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы рассказывают о восстановлении полноценного пограничного режима на российско-белорусской границе.

Что происходит на белорусско-российской границе?
фото носит иллюстративный характер
Как сообщают телеграм-каналы, с утра фиксируется усиление мер безопасности на всех пунктах пропуска на белорусско-российкой границе

При этом сообщается, что граждан Беларуси при выезде из России заносят в какую-то базу.

На пункте пропуска Красная Горка (Смоленская область, РФ) с российской стороны образовалась километровая очередь.

Очевидцы рассказывают о восстановлении полноценного пограничного режима на российско-белорусской границе.

"Российская сторона только что фактически закрыла границу на трассе М1. Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на Родину. Требуют оформления. 

Оформляют в кабинете номер 4. Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон. Потом пропускают. Люди стоят в очереди, скандалят, ситуация накаляется. 

На все вопросы ответ: звоните на Лубянку. Делать фото запрещают. Да, это еще не закрытие, но ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ!", написал пользователь Фейсбук Yury Voskresensky
 
 
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Очевидцы рассказывают о восстановлении полноценного пограничного режима на российско-белорусской границе.
 
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