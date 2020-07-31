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Не по-союзнически. Кремль прокомментировал задержание россиян в Беларуси

31.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Пресс-секретарь президента России оценил влияние инцидента на союзнические отношения двух стран.

Дмитрий Песков заявил, что задержание 33 россиян в Беларуси, которых в Минске называют бойцами частной военной компании Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Задержание группы россиян представитель Кремля назвал «безусловно безосновательным».  «Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшее время инцидент будет разъяснен», — цитирует Пескова РБК.

При это представитель Кремля еще раз озвучил версию, согласно которой задержанные россияне «не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», имели билеты в Стамбул и являются сотрудниками частного охранного предприятия.

Песков снова подчеркнул, что у Москвы нет планов вмешательства в выборы президента Беларуси.Пресс-секретарь также выразил надежду, что россияне будут отпущены в ближайшее время. 

Напомним, что 30 июля с резкой оценкой действий Беларуси выступил российский МИД. 


 

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России оценил влияние инцидента на союзнические отношения двух стран.
 
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