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Радио «МИР» поздравило жителей Могилева с 757-летием города
30.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый молодой областной город Беларуси отмечает день рождения. Могилеву – 757 лет. Подарки имениннику и гостям преподнесли власти города и Радио «МИР», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
В городе сегодня ориентируются не по навигатору. По аромату можно найти все гастрономические улицы. В топе праздничных блюд – шашлык. 50 килограммов мяса готовят весь день, а после разделят между гостями города.
Ленинская – старейшая улица Могилева. 500 лет назад здесь были торговые ряды. Сейчас атмосферу воссоздали. Это оценили и местные, и туристы.
«Здесь самые классные люди живут. Самые веселые, добрые, замечательные!» – добавила Елена Сомова.
«Я сам родом из Могилева. Поэтому делаю очень много сувениров в могилевской тематики. Если честно, ночами не спал. Это уже привычка, я без этого жить не могу», – рассказал ремесленник Алексей Сапожков.
«У нас большая коллекция. Сегодня будем льва выбирать для того, чтобы дополнить ее еще», – отметила покупатель Наталья Иванова.
Свои товары показывают и крупные отечественные заводы и фабрики. Их представители привезли самые востребованные в регионе товары.
«Специально пришла на наш праздник, так как много всегда привозят нашего белорусского производства. Вот васильки прекрасные. Будем примерять», – пояснила Елена Парфенова.
А подарки от
Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусских музыкантов.
«Мы знаем, что Могилев нас очень любит. По показателям рейтингов я знаю, что большая часть слушателей находится именно в Могилеве», – подчеркнула главный редактор студии Радио «МИР» в Беларуси Ирина Мартьянова.
757 – символ торжества. Даже праздничный салют разукрасил небо на 757 секунд, а это почти 15 минут.
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