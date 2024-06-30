Радио «МИР» поздравило жителей Могилева с 757-летием города

«Я сам родом из Могилева. Поэтому делаю очень много сувениров в могилевской тематики. Если честно, ночами не спал. Это уже привычка, я без этого жить не могу», – рассказал ремесленник Алексей Сапожков.

«У нас большая коллекция. Сегодня будем льва выбирать для того, чтобы дополнить ее еще», – отметила покупатель Наталья Иванова.

Свои товары показывают и крупные отечественные заводы и фабрики. Их представители привезли самые востребованные в регионе товары.

«Специально пришла на наш праздник, так как много всегда привозят нашего белорусского производства. Вот васильки прекрасные. Будем примерять», – пояснила Елена Парфенова.

А подарки от Радио «МИР» помогут унести еще больше покупок. В фирменных сумках – музыкальные колонки и игрушки-антистресс.

«Мы не могли не объединить молодежь, людей моего возраста и людей постарше. Все пришли на площадку Радио «МИР», – отметил ведущий Радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусских музыкантов.

«Мы знаем, что Могилев нас очень любит. По показателям рейтингов я знаю, что большая часть слушателей находится именно в Могилеве», – подчеркнула главный редактор студии Радио «МИР» в Беларуси Ирина Мартьянова.

757 – символ торжества. Даже праздничный салют разукрасил небо на 757 секунд, а это почти 15 минут.