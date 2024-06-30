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Радио «МИР» поздравило жителей Могилева с 757-летием города

30.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» поздравило жителей Могилева с 757-летием города
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самый молодой областной город Беларуси отмечает день рождения. Могилеву – 757 лет. Подарки имениннику и гостям преподнесли власти города и Радио «МИР», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В городе сегодня ориентируются не по навигатору. По аромату можно найти все гастрономические улицы. В топе праздничных блюд – шашлык. 50 килограммов мяса готовят весь день, а после разделят между гостями города.

Ленинская – старейшая улица Могилева. 500 лет назад здесь были торговые ряды. Сейчас атмосферу воссоздали. Это оценили и местные, и туристы.

«Я был в Могилеве в последний раз семь лет назад. Город очень изменился! Женщины – иду и балдею прямо. В первый раз на таком празднике. Слов нет! Очень доволен», – поделился гость города Аркадий Сосонко.

«Здесь самые классные люди живут. Самые веселые, добрые, замечательные!» – добавила Елена Сомова.

Праздновали несколько дней. На мастер-классах учили рисовать, соревновались в спорте и музыкальных конкурсах. Местные мастера сувениров вовсю охотились за вниманием покупателей. Алексей Сапожков готовился к этому дню больше месяца.

«Я сам родом из Могилева. Поэтому делаю очень много сувениров в могилевской тематики. Если честно, ночами не спал. Это уже привычка, я без этого жить не могу», – рассказал ремесленник Алексей Сапожков.

«У нас большая коллекция. Сегодня будем льва выбирать для того, чтобы дополнить ее еще», – отметила покупатель Наталья Иванова.

Свои товары показывают и крупные отечественные заводы и фабрики. Их представители привезли самые востребованные в регионе товары.

«Специально пришла на наш праздник, так как много всегда привозят нашего белорусского производства. Вот васильки прекрасные. Будем примерять», – пояснила Елена Парфенова.

А подарки от Радио «МИР» помогут унести еще больше покупок. В фирменных сумках – музыкальные колонки и игрушки-антистресс.

«Мы не могли не объединить молодежь, людей моего возраста и людей постарше. Все пришли на площадку Радио «МИР», – отметил ведущий Радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусских музыкантов.

«Мы знаем, что Могилев нас очень любит. По показателям рейтингов я знаю, что большая часть слушателей находится именно в Могилеве», – подчеркнула главный редактор студии Радио «МИР» в Беларуси Ирина Мартьянова.

757 – символ торжества. Даже праздничный салют разукрасил небо на 757 секунд, а это почти 15 минут.



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Теги: Могилев
 
 
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В фирменных сумках – музыкальные колонки и игрушки-антистресс.
 
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