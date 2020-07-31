О начисленной среднемесячной заработной плате работников в I полугодии 2020 года

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Несвижского района в I полугодии 2020 года составила 1 041,7 рубля, в том числе в июне — 1 139,7 рубля.

Выше среднерайонного уровня оплаты труда в I полугодии 2020 года сложилась заработная плата работников финансовой и страховой деятельности (1 590,1 рубля), информации и связи (1 576,5 рубля), транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности (1 535,8 рубля).

Главное статистическое управление

Минской области.