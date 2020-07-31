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Марцел Личка возглавит футбольный клуб «Оренбург»

31.07.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марцел Личка возглавит футбольный клуб «Оренбург»

Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка возглавит «Оренбург», который выступит в первом дивизионе чемпионата России. 

В прошлом сезоне брестское «Динамо» под руководством Лички завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны. «Оренбург», цвета которого защищают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков. По итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16-е место и вылетел в ФНЛ, где новый сезон стартует в ближайшую субботу.

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Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка возглавит «Оренбург», который выступит в первом дивизионе чемпионата России.  В прошлом сезоне брестское...
 
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