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Марцел Личка возглавит футбольный клуб «Оренбург»
Источник материала: ОНТ
Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка возглавит «Оренбург», который выступит в первом дивизионе чемпионата России.
В прошлом сезоне брестское «Динамо» под руководством Лички завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны. «Оренбург», цвета которого защищают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков. По итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16-е место и вылетел в ФНЛ, где новый сезон стартует в ближайшую субботу.
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Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка возглавит «Оренбург», который выступит в первом дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне брестское...
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