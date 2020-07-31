В области убрано 24% площадей (намолочено 478837,14 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 40 ц с га.
По общему намолоту:
Несвижский (64452,3 тонн), Клецкий (58837,2 тонн), Копыльский (44006 тонн), Слуцкий (40196,34 тонн), Солигорский (36150 тонн).
По урожайности лидируют:
Несвижский (65 ц с га), Клецкий (54 ц с га), Смолевичский (52 ц с га), Минский (52 ц с га), Дзержинский (50 ц с га).
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО «Новая жизнь» Несвижский район – Ярош Юрий Михайлович (95,1 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижский район – Радоман Николай Вячеславович (84,5ц с га);
- ОАО «Грицкевичи» Несвижский район – Зданович Евгений Владимирович (82,6 ц с га);
- ОАО «Кухчицы» Клецкий район – Здрок Сергей Павлович (82,5 ц с га ).
Лучшие комбайновые экипажи:
- Янучок Сергей Николаевич, Жуковский Виктор Александрович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ намолочено 3585,3 тонн, марка комбайна Lexion 770.
- Ситько Николай Леонидович, Мисюкевич Василий Михайлович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – намолочено 2353,8 тонн, марка комбайна Lexion 540С;
- Макрецкий Петр Николаевич Демидчик Александр Сергеевич (КСУП «Племенной завод Красная Звезда» Клецкий район) – намолочено
1951,7 тонн, марка комбайна Lexion-580;
- Костюкевич Сергей Антонович Семенец Евгений Александрович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – намолочено 1812,4 тонн, марка комбайна GS-12.
Лучшие водители:
- Кишко Виталий Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ 2354,9 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-650108.
- Карсюк Руслан Александрович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) –2111,8 тонн; марка автомобиля ‒МАЗ-650128;
- Казак Алексей Михайлович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) — 1782,6 тонн, марка автомобиля — МАЗ-650108;
- Низович Виктор Викторович (КСУП «Племенной завод Красная Звезда» Клецкого района) —1695,1 тонн, марка автомобиля — МАЗ-5551А2.
Сушильные агрегаты:
- Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ высушено 6464 тонн;
- Яцкевич Иван Михайлович (ОАО «Городея» Несвижского района) – высушено 5570 тонн.
- Разгуляев Виктор Сергеевич (СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района) – высушено 5508 тонн;
- Кишко Владимир Васильевич Алисевич Николай Владимирович Куколев Анатолий Петрович Лопата Александр Валентинович (КСУП «Племенной завод Красная Звезда» Клецкого района) ‒ высушено 5259 тонн;