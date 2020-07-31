В Беларуси новый способ развода на деньги, чаще всего жертвы – мамы в декрете

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Internationalfinance.com



В отделы внутренних дел страны в последние недели стали массово поступать заявления граждан о мошенничествах в интернете. Чем отличается этот способ от всех предыдущих?

Мошенники развили и модернизировали способ разжиться чужими деньгами: теперь преступники ищут своих жертв на различных торговых площадках, сообщили «Лидер-Пресс» оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Какую схему используют мошенники

Сегодня на торговых площадках в интернете многие из белорусов размещают объявления о продаже различных товаров, оказании услуг и тому подобное. В какой-то момент продавцу приходит сообщение со ссылкой на его же объявление, например, с вопросом: «Еще актуально?». Естественно, человек переходит по ссылке, видит там свой товар и начинает диалог с потенциальным покупателем. В чем здесь подвох? Ссылка обработана при помощи специальных программ и уже не имеет ничего общего с оригинальной страницей на ваше объявление: в ней обязательно будут присутствовать лишние буквы или символы. В процессе переписки «покупатель» старается довести человека до того, чтоб тот ввел данные своей банковской карты все на той же присланной странице, якобы для того, чтоб перевести на нее деньги. Не обольщайтесь, деньги снимут у вас.

– Как видите, злоумышленники совершенствуют свои методы. Если раньше они взламывали страницы пользователей и просто присылали от их имени в социальных сетях сообщения с просьбой дать данные банковской карты, то теперь их способы выманивания денег становятся все более изощренными, – говорит оперативный сотрудник.

Все эти многоуровневые подходы направлены на одно – получить доступ к вашей банковской карте и финансовым средствам на ней. В Солигорский РОВД в этом месяце поступило не одно заявление о подобных мошеннических действиях. Суммы, которые были похищены у людей, составляют от 70 до 1000 рублей.

Как обезопасить свои финансы от постороннего доступа

В связи с массовыми обращениями граждан в милицию по поводу хищений денег после общения с потенциальным покупателем правоохранители подготовили несколько советов, следуя которым, вы не попадетесь на удочку злоумышленников.

Итак:

- Внимательно изучите адрес домена, ссылку на который вам прислал потенциальный покупатель, и проверьте, совпадает ли он с оригинальным

- Оплату какого-либо товара или услуги вы можете произвести в приложении банка, которое имеется у вас в телефоне или сохранено в закладках на компьютере, а не по ссылке, присланной вам незнакомым человеком

- Не передавайте никому коды из СМС-сообщения от банка

- Если вы разместили объявление на какой-либо торговой площадке и с вами связывается потенциальный покупатель, предложите ему созвониться и обсудить все детали покупки по телефону. У человека, которому нечего скрывать, эта просьба не вызовет никаких возражений. Если же ваш оппонент начнет называть причины, по которым это невозможно, прекращайте общение

- Начав общение с потенциальным покупателем в рамках торговой площадки, не переходите для общения в мессенджеры. Сейчас администрация торговых площадок оперативно блокирует аккаунты, на которые поступают жалобы пользователей, и именно поэтому мошенники стараются вывести общение за их пределы, чтобы исключить блокировку и дальше заниматься противоправными деяниями.

- Если вы перешли на общение с потенциальным покупателем в мессенджер, проверьте его номер. Если он не белорусский, прекращайте общение: вас явно хотят одурачить.

По каждому заявлению, поступившему в милицию о подобных случаях, проводится проверка, по некоторым Следственным комитетом уже возбуждены уголовные дела, сообщили оперативники.