Счет пошел на тысячи

Утро пятницы принесло хорошие новости с поля – в районе появился первый «тысячник» по намолоту зерна. Им стал механизатор ОАО «Смолевичи Бройлер» Алексей Лосицкий.

В этот же день его поздравили председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Вячеслав Лопатко, а также председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Смолевичи Бройлер» Сергей Линчик и заместитель директора филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер» Михаил Симонович. На счету у аграриев каждый погожий час, поэтому поздравления и подарки – прямо в поле. Лидера жатвы не только тепло поздравили с трудовой победой на хлебной ниве, но и вручили ему заслуженные награды.

Алексей Лосицкий трудится в хозяйстве с 2002 года. Несколько лет назад он уже становился первым «тысячником» в районе. На вопрос о том, как удалось раньше коллег преодолеть тысячный рубеж по намолоту зерна, отвечает, что в уборке хлеба нужно стараться, прикладывать усилия, но важно и везение.

Механизатор добился высокого результата на комбайне John Deere S670.

– На уборке я работаю уже шестнадцатый сезон,– рассказывает Алексей Леонидович. –Честно сказать, себя в другой профессии не представляю. Привык к работе на земле. Если не подведет погода и техника, то следующую тысячу долго ждать не придется –работы у нас еще много.

Хороший старт чествованию лидеров уборочной кампании дан. Дело за малым – с каждым днем пополнять общую копилку будущего урожая района.

Виктория КИРБАЙ.

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