В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Подошла к концу лагерная смена в ГУО «Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи». Всю смену в лагере «Светлячок» царило веселье, суета, каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятиями. На праздничное мероприятие в честь закрытия лагерной смены в учреждение пришли родные и близкие воспитанников лагеря. Все с нетерпением и легким волнением ожидали начала праздника.









Под музыку дети вошли в актовый зал и представление началось. С помощью ведущей праздника, воспитателя Валентины Глушко, и под руководством музыкального руководителя Натальи Волуевич дети устроили настоящее шоу с песнями, танцами, проведением игр и чтением стихов. Ребята поблагодарили за интересную и насыщенную жизнь всех работников лагеря.









В гости к ребятам залетела на метле Баба Яга (воспитатель Алла Милевская), которая пригласила детей сняться в фильме и провела несколько игр, как с детьми лагеря, так и с малышами яслей-сада, которые тоже пришли на праздник. Далее дети показали развлекательное театрализованное представление «Репка на новый лад», в ходе просмотра которого улыбки не сходили с лиц гостей.









На закрытии лагерной смены детей поздравила начальник лагеря Светлана Зенькович. Она пожелала детям веселого и полезного отдыха, вручила грамоты и призы самым активным воспитанникам.

— За время, проведенное в лагере, ребята научились дружить, уважать друг друга, ценить дружбу. Надеемся, что дни лагерной смены доставили детям много радостных минут и запомнятся им надолго, — пожелала Светлана Анатальевна. — Счастливого, беззаботного и безопасного лета вам, ребята! Оставайтесь всегда такими же умными, жизнерадостными и веселыми!

По информации ГУО «Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи».

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