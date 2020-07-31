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В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены

31.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Подошла к концу лагерная смена в ГУО «Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи». Всю смену в лагере «Светлячок» царило веселье, суета, каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятиями. На праздничное мероприятие в честь закрытия лагерной смены в учреждение пришли родные и близкие воспитанников лагеря. Все с нетерпением и легким волнением ожидали начала праздника.

В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены

Под музыку дети вошли в актовый зал и представление началось. С помощью ведущей праздника, воспитателя Валентины Глушко, и под руководством музыкального руководителя Натальи Волуевич дети устроили настоящее шоу с песнями, танцами, проведением игр и чтением стихов. Ребята поблагодарили за интересную и насыщенную жизнь всех работников лагеря.

В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены

В гости к ребятам залетела на метле Баба Яга (воспитатель Алла Милевская), которая пригласила детей сняться в фильме и провела несколько игр, как с детьми лагеря, так и с малышами яслей-сада, которые тоже пришли на праздник. Далее дети показали развлекательное театрализованное представление «Репка на новый лад», в ходе просмотра которого улыбки не сходили с лиц гостей.

  • В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
  • В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены

На закрытии лагерной смены детей поздравила начальник  лагеря Светлана Зенькович.  Она пожелала детям веселого и полезного отдыха, вручила грамоты и призы самым активным воспитанникам.

— За время, проведенное в лагере, ребята научились дружить, уважать друг друга, ценить дружбу. Надеемся, что дни лагерной смены доставили детям много радостных минут и запомнятся им надолго, — пожелала Светлана Анатальевна. — Счастливого, беззаботного и безопасного лета вам, ребята! Оставайтесь всегда такими же умными, жизнерадостными и веселыми!

По информации ГУО «Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи».


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Подошла к концу лагерная смена в ГУО «Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи». Всю смену в лагере «Светлячок» царило веселье, суета,
 
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