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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Беларуси

31.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sharij.net

По словам пресс-секретаря российского президента, "состоялся обстоятельный разговор».

Задержание россиян названо российской стороной безосновательным. "Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - цитирует Пескова агентство Тасс.

Ранее с реакцией на задержание 33 российских граждан в Беларуси отреагировал российский МИД. Лично Лукашенко и Путин инцидент пока не обсуждали. 

 
 
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По словам пресс-секретаря российского президента, "состоялся обстоятельный разговор».
 
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