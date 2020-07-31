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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Беларуси
31.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sharij.net
По словам пресс-секретаря российского президента, "состоялся обстоятельный разговор».
Задержание россиян названо российской стороной безосновательным. "Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - цитирует Пескова агентство
Ранее с реакцией на задержание 33 российских граждан в Беларуси
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По словам пресс-секретаря российского президента, "состоялся обстоятельный разговор».
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