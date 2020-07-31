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Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

31.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лежа, с помощью специальной платформы. Необычный способ сбора урожая огурцов с открытого грунта применяют аграрии в Гродненском районе. Разработка белорусских ученых позволяет выполнять работу вдвое быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

В этом лично убедилась наш корреспондент Галина Буро.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Все, мы готовы! Поехали!  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Прилечь, чтобы поработать. Да, так можно и даже нужно, ведь уборка огурцов таким способом в разы быстрее ручной, а урожайность можно смело умножать как минимум на два.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Плюс не повреждаются растения, ведь 10 человек не ступают по полю ногами, они словно плывут над зеленой массой на специальной платформе.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Галина Буро, корреспондент:  
Принцип уборки прост: работник ложится на платформу, трактор движется. Таким образом очень удобно собирать огурцы и отправлять их на транспортер. А самое главное, не надо наклоняться и спина не болит.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Платформу для промышленной уборки огурцов разработали белорусские ученые, а воплотили в жизнь на одном из лидских предприятий.   

В СПК «Свислочь» агрегат на тот момент прошел апробацию, а теперь вот уже больше 10 лет – незаменимый помощник. Технику взяли на вооружение и другие белорусские сельхозпредприятия. Немалый интерес к ней и у стран-соседей.

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

А раз такой способ уборки легче, то и желающих на сезонную работу немало. Бригады формируют 50 на 50 – из своих работников и наемных. Например, Анастасия Бурчик, студентка гродненского университета, будущий педагог, уже третий год подряд проводит свое лето с пользой – копит на мечту.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Анастасия Бурчик, жительница деревни Литвинки:
Здесь хорошо платят. Дома что сидеть? Лучше поработать, денежку себе заработать, у родителей не просить, так как уже взрослая девочка.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Эти огурцы посеяли в начале мая, затем подросшую рассаду из теплицы высадили в открытый грунт. И вот, за день 10 человек собирают под тонну огурцов.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады овощеводства сельхозпредприятия «Свислочь»:  
В этом году у нас полтора гектара огурцов испытанного сорта Пасалимо. Урожай пока неплохой, и я думаю, что мы сработаем не хуже прошлого года.  

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

С грядок – в торговые точки. Это живые деньги для хозяйства. Параллельно идет уборка ранней капусты и укропа. На очереди – картофель, морковь и столовая свекла. Овощи в открытом грунте – визитная карточка СПК «Свислочь». Говорят, их огурцы можно отличить даже по хрусту.  

Люди в материале: Галина Буро, Анастасия Бурчик, Валентина Манкевич

 
 
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Новости Беларуси. Лежа, с помощью специальной платформы. Необычный способ сбора урожая огурцов с открытого грунта применяют аграрии в Гродненском районе....
 
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