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Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лежа, с помощью специальной платформы. Необычный способ сбора урожая огурцов с открытого грунта применяют аграрии в Гродненском районе. Разработка белорусских ученых позволяет выполнять работу вдвое быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Прилечь, чтобы поработать. Да, так можно и даже нужно, ведь уборка огурцов таким способом в разы быстрее ручной, а урожайность можно смело умножать как минимум на два.
Галина Буро, корреспондент:
В СПК «Свислочь» агрегат на тот момент прошел апробацию, а теперь вот уже больше 10 лет – незаменимый помощник. Технику взяли на вооружение и другие белорусские сельхозпредприятия. Немалый интерес к ней и у стран-соседей.
А раз такой способ уборки легче, то и желающих на сезонную работу немало. Бригады формируют 50 на 50 – из своих работников и наемных. Например, Анастасия Бурчик, студентка гродненского университета, будущий педагог, уже третий год подряд проводит свое лето с пользой – копит на мечту.
Анастасия Бурчик, жительница деревни Литвинки:
Эти огурцы посеяли в начале мая, затем подросшую рассаду из теплицы высадили в открытый грунт. И вот, за день 10 человек собирают под тонну огурцов.
Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады овощеводства сельхозпредприятия «Свислочь»:
С грядок – в торговые точки. Это живые деньги для хозяйства. Параллельно идет уборка ранней капусты и укропа. На очереди – картофель, морковь и столовая свекла. Овощи в открытом грунте – визитная карточка СПК «Свислочь». Говорят, их огурцы можно отличить даже по хрусту.
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Новости Беларуси. Лежа, с помощью специальной платформы. Необычный способ сбора урожая огурцов с открытого грунта применяют аграрии в Гродненском районе....
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