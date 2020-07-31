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В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин Stradivarius

31.07.2020 15:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Магазин Stradivarius открылся 30 июля 2020 в ТРЦ Galleria Minsk. Коллекции одежды и обуви представлены на площади 400 кв.м на втором этаже торгового центра.

Бренд интерпретирует последние тенденции мира моды, помогая девушкам найти свой стиль и выразить себя, оставаясь модными и женственными в любой ситуации. Команда дизайнеров Stradivarius искусно трансформирует актуальные тренды в современные образы, призванные вдохновлять и впечатлять своих обладательниц.

Поставки коллекции происходят два раза в неделю.

«Интересы испанской группы полностью совпали с нашими. Они видят, что ТРЦ Galleria Minsk формирует мощный трафик, прежде всего, платежеспособной молодой аудитории. Важными факторами также стали расположение в центре города и высокая концентрация фэшн-брендов. Не секрет, что Inditex предпочитает открывать сразу несколько магазинов, но сделал исключение, так как свободных площадей у нас практически не осталось. И это говорит о высоком уровне доверия», – отмечают в ТРЦ Galleria Minsk.

В ТРЦ Galleria Minsk сейчас работает свыше 180 магазинов, которые занимают 38 тысяч «квадратов». Порядка 80% посетителей – девушки и мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Также здесь расположен fashion-маркет белорусских дизайнеров Trend Park, а на шестом этаже открыты рестораны, классический фудкорт и Food Hall с ресторанной едой разных кухонь.

Stradivarius, изначально являвшийся семейным брендом, присоединился к Inditex в 1999 году и в течение года вышел на три новых международных рынка. А в течение следующего десятилетия бренду удалось открыть более 500 магазинов.

 
 
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Магазин Stradivarius открылся 30 июля 2020 в ТРЦ Galleria Minsk. Коллекции одежды и обуви представлены на площади 400 кв.м на втором этаже торгового центра.
 
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