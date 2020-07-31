Онкодерматолог отвечает на пять важных вопросов о загаре

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Злокачественные образования на коже — самое опасное последствие неумеренного пребывания на солнце, рассказывает врач-онкодерматолог, маммолог высшей категории Василий Зайцев. Какие простые правила нужно выполнять, чтобы защитить себя? Доктор отвечает на популярные вопросы о загаре.

Василий Зайцевкандидат медицинский наук, врач- онколог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» кандидат медицинский наук, врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Загар опасен для кожи?

Сам по себе загар не вреден, однако он, как правило, проходит через стадию солнечного ожога. А ожоги, несомненно, опасны: они повышают риск развития рака кожи. Кроме того, под воздействием солнца может возникать гиперпигментация, а также доброкачественные образования кожи — себорейные бородавки, кератомы и др. В целом рекомендуется загорать под тентами — загар в таком случае получается не хуже. Также важно помнить, что витамин D можно получить даже находясь в тени, без риска возникновения солнечных ожогов.

Какие правила загара нельзя нарушать?

Основные — выбор времени и использование солнцезащитного крема. Наиболее неблагоприятными для нахождения на солнце считаются часы с 11.00 до 16.00, когда оно наиболее активно, соответственно, и наиболее вредно для кожи. В это время проще всего получить солнечные ожоги, поэтому рекомендуется избегать прямых солнечных лучей. Наиболее приемлемое время пребывания на солнце в утренние часы (до 10.00) и после обеда (16.00−17.00). Важно пребывание на солнце начинать с адаптации: первые три дня загорать по 15−20 минут, затем время постепенно увеличивать.

Что касается крема, то его лучше использовать с SPF 50+, в составе его должны быть физические фильтры. Солнцезащитное средство нужно наносить на все открытые участки кожи, в том числе на веки. Лучше всего сделать это за 20−30 минут до выхода на солнце. Следует регулярно обновлять крем на коже (каждые 2 часа), не забывать после плавания наносить его вновь.

А масла можно использовать?

Масла для загара питают кожу, действительно распределяются и впитываются гораздо быстрее кремов. Однако в погоне за красивым загаром не стоит забывать о здоровье кожи: масла способствуют ускорению процесса выработки меланина — кожа после использования масла активнее притягивает ультрафиолетовые лучи. Организму приходится активнее защищаться от агрессивного внешнего воздействия. Кроме того, масла для загара чаще всего обладают невысоким фактором SPF-защиты, его недостаточно для безопасного загара.

Если солнце, нужно заклеивать родинки?

Заклеивать невусы недопустимо, так как получается парниковый эффект под пластырем, и последствия от этого могут быть непредсказуемыми. От прямых солнечных лучей нужно защищать всю кожу, а не только область с родинками. Предпочтительная для кожи форма одежды в жару — легкие, свободные изделия из хлопка с длинными рукавами. Головной убор должен защищать не только лицо, но и шею.

Длительное пребывание на солнце опасно для детей с родимыми пятнами до 5 лет (некоторые исследователи говорят, и до 10 лет). В случае, если они получают солнечные ожоги, то вероятность развития меланомы у них увеличивается в разы.

Какие изменения на коже после загара должны насторожить?

При возникновении любых новообразований на коже или изменениях в уже существующих следует не откладывая обратиться за консультацией к онкодерматологу. Вот что должно вызвать опасения:

если родимое пятно стало плотным, жестким, блестящим;

изменился цвет родинки (стала темнее или светлее);

появилась кровоточивость, изъязвления;

началось выпадение волос из родинки;

появился зуд в месте родинки, шелушение;

заметно покраснение вокруг родинки;

нарушился или полностью стерся кожный рисунок на родинке.

Родинки и любые другие новообразования нужно обязательно раз в год показывать врачу. Самостоятельно заметить опасные изменения в образовании сложно, а специалист проводит диагностику при помощи специальных приборов (линза, дерматоскоп, сиаскоп), что помогает выявлять развитие опухоли на ранних этапах.

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