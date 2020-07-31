|
Актриса Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в больницу
Источник материала: ОНТ
Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник.
По данным канала, артистку экстренно доставили в одну из больниц Москвы.
Отмечается, что звезда фильмов «Кармелита», «Королева Марго» почувствовала себя плохо 30 июля. У нее подскочило давление, началось головокружение, а также сильная головная боль.
В настоящее время актриса находится в больнице.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник. По данным канала, артистку экстренно доставили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)