Актриса Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в больницу

Источник материала: ОНТ

Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник.

По данным канала, артистку экстренно доставили в одну из больниц Москвы.

Отмечается, что звезда фильмов «Кармелита», «Королева Марго» почувствовала себя плохо 30 июля. У нее подскочило давление, началось головокружение, а также сильная головная боль.

В настоящее время актриса находится в больнице.

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