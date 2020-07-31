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Актриса Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в больницу

31.07.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актриса Екатерина Жемчужная экстренно доставлена в больницу

Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник.

По данным канала, артистку экстренно доставили в одну из больниц Москвы.

Отмечается, что звезда  фильмов «Кармелита», «Королева Марго» почувствовала себя плохо 30 июля. У нее подскочило давление, началось головокружение, а также сильная головная боль.

В настоящее время актриса находится в больнице.

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Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой источник. По данным канала, артистку экстренно доставили в...
 
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