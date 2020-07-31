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Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

31.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Геннадий Давыдько стал гостем программы «В людях»

Вадим Щеглов, СТВ:
Вы как-то отметили, что ваше депутатское удостоверение помогает вам открывать любые двери, и иногда это как сражение в какой-то компьютерной игре. Неужели это такая необходимость? Мне кажется, и так вас многие знают. 

Геннадий Давыдькопредседатель РОО «Белая Русь»:
Мне, наверное, проще, потому что я действительно давно являюсь общественным деятелем. И как-то благодаря, опять же, телевидению, моей деятельности, нашей организации «Белая Русь» можно отстаивать права человека. Вопрос только не в том. Любой депутат, хватает любому депутату полномочий, чтобы защитить человека в своем округе. А вопрос в том, какие люди просят защиты. Вот в чем дело. Дело в том, что сейчас работают общественные приемы, люди приходят к чиновникам и к деятелям с просьбой о помощи. Какие люди и о какой помощи они просят? Большая часть людей с проблемами ЖКХ приходит.

Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

Вадим Щеглов:
Традиционно это – крыша потекла, забор перекосило.

Геннадий Давыдько:
Да, проблемы, которые связаны с местной исполнительной властью.

Вадим Щеглов:
Причем которые можно было бы решить.

Геннадий Давыдько:
Очень просто можно было бы решить этот вопрос, но люди приходят. Но ладно, местная власть все-таки старается.

Вадим Щеглов:
Не всегда старается.

Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

Геннадий Давыдько:
Нет, если нет денег, то где местная власть возьмет деньги? Вот, «я хочу, чтобы дорогу к моему домику построили, потому что там плохая дорога». Но, слушай, там только твой домик и домик твоего соседа. А у руководителя исполкома стоит проблема: вот к детскому садику сделать дорогу или к тебе с твоим соседом? 

Вадим Щеглов:
Может быть, это все в том и заключается, что мы не умеем донести позицию и просто разговаривать с людьми?

Геннадий Давыдько:
Нет. Дело в том, что, к сожалению, очень сильна у нас такая черта – социальное иждивенчество. Человек думает, что ему кто-то сильно должен.

Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

Вадим Щеглов:
А кто в этом виноват?

Геннадий Давыдько:
Советский Союз. Мы приучили, что государство много дает. А что ты даешь государству? Я много очень людей встречал, которые говорят: «Вот чего мне государство не дает». Я спрашиваю: «Стоп. Ты кем работаешь?» Он говорит: «У меня ЧП. Я индивидуальный предприниматель». «Какой ты налог платишь в год, сколько?» «А какая разница?» «Как, какая разница? А из каких средств тебе государство поможет? За средства шахтеров, землеробов. За их налоги ты хочешь, чтобы тебе государство». Задача мужчины, если ты патриот, – платить хороший налог в казну. Вот и все. И тогда будет хороший бюджет – это первое. Задача женщины – рожать, демографическую проблему решать. Все: женщина рожает, мужик платит налоги.

Геннадий Давыдько: герой нашего времени выглядит как блогер с огромным количеством лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь». Кто это? Что это? (здесь подробнее).   

Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь.  

Люди в материале: Геннадий Давыдько, Вадим Щеглов

 
 
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Геннадий Давыдько стал гостем программы «В людях».  Вадим Щеглов, СТВ: Вы как-то отметили, что ваше депутатское удостоверение помогает вам открывать любые...
 
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