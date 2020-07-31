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ООО «Аккумуляторный Альянс приглашает брестчан на экскурсию по заводу. Да, тому самому
31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые Брестчане и жители Брестского района.
Всех, кому не безразлична экология родного края, кто желает получить информацию от первоисточника, приглашаем в воскресенье 02 августа 2020г посетить предприятие по производству аккумуляторных батарей, расположенное на территории
Для желающих будет предоставлена возможность посетить завод на микроавтобусах, отправление которых будет осуществляться с 12.00 от стоянки гостиницы «Веста» (ул. Крупской, 16).
С Уважением, Администрация
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Уважаемые Брестчане и жители Брестского района. Всех, кому не безразлична экология родного края, кто желает получить информацию от первоисточника, приглашаем в...
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