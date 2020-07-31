ООО «Аккумуляторный Альянс приглашает брестчан на экскурсию по заводу. Да, тому самому

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые Брестчане и жители Брестского района.





Всех, кому не безразлична экология родного края, кто желает получить информацию от первоисточника, приглашаем в воскресенье 02 августа 2020г посетить предприятие по производству аккумуляторных батарей, расположенное на территории СЭЗ Брест.





Для желающих будет предоставлена возможность посетить завод на микроавтобусах, отправление которых будет осуществляться с 12.00 от стоянки гостиницы «Веста» (ул. Крупской, 16).

С Уважением, Администрация

ООО «Аккумуляторный Альянс