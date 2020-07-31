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ООО «Аккумуляторный Альянс приглашает брестчан на экскурсию по заводу. Да, тому самому

31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые Брестчане и жители Брестского района.

ООО «Аккумуляторный Альянс приглашает брестчан на экскурсию по заводу. Да, тому самому

Всех, кому не безразлична экология родного края, кто желает получить информацию от первоисточника, приглашаем в воскресенье 02 августа 2020г посетить предприятие по производству аккумуляторных батарей, расположенное на территории СЭЗ Брест.

ООО «Аккумуляторный Альянс приглашает брестчан на экскурсию по заводу. Да, тому самому

Для желающих будет предоставлена возможность посетить завод на микроавтобусах, отправление которых будет осуществляться с 12.00 от стоянки гостиницы «Веста» (ул. Крупской, 16).

С Уважением, Администрация
ООО «Аккумуляторный Альянс

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые Брестчане и жители Брестского района. Всех, кому не безразлична экология родного края, кто желает получить информацию от первоисточника, приглашаем в...
 
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