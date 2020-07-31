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В Берлине напали на торговый центр - есть раненые, много пострадавших
Источник материала: Партизан
В Берлине неизвестные напали на торговый центр, есть раненые. Об этом сообщила спасательная служба столицы Германии на
"Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", — уточняется в заявлении.
Станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе" перекрыли.
По данным полиции, злоумышленники совершили нападение с целью ограбления и применили слезоточивый газ.
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В Берлине неизвестные напали на торговый центр, есть раненые. Об этом сообщила спасательная служба столицы Германии на своей странице в Twitter.
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