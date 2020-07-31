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Самый яркий звездопад можно будет увидеть с 16 по 23 августа. Не пропустите
Источник материала: ОНТ
На период с 16 по 23 августа придется пик видимости ежегодного метеорного потока, появляющегося со стороны созвездия Персей,
Чтобы увидеть звездопад, лучше всего уехать от зон светового загрязнения –дорог и промышленных предприятий. Найти подходящие для наблюдения точки можно даже в городе при помощи специальной карты. На месте обозревания нужно дать глазам привыкнуть к темноте, и лишь потом стоит искать Персеиды.
ФОТО: www.kp.ru
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На период с 16 по 23 августа придется пик видимости ежегодного метеорного потока, появляющегося со стороны созвездия Персей, передает телеканал МИР24 со ссылкой на...
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