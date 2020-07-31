Самый яркий звездопад можно будет увидеть с 16 по 23 августа. Не пропустите

Источник материала: ОНТ

На период с 16 по 23 августа придется пик видимости ежегодного метеорного потока, появляющегося со стороны созвездия Персей, передает телеканал МИР24 со ссылкой на Московский планетарий.

Чтобы увидеть звездопад, лучше всего уехать от зон светового загрязнения –дорог и промышленных предприятий. Найти подходящие для наблюдения точки можно даже в городе при помощи специальной карты. На месте обозревания нужно дать глазам привыкнуть к темноте, и лишь потом стоит искать Персеиды.

ФОТО: www.kp.ru





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