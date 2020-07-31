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Жатва-2020: первые в Брестской области молодые водители-двухтысячники

31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

От зари до зари работают сегодня хлеборобы. Поэтому время раздавать интервью, по словам героев жатвы, выкроить трудно. Однако у водителей ОАО «Беловежский» на днях появился повод для радости и гордости, о котором хочется рассказать. Михаил Кучко и Валерий Борисевич стали первыми в области молодыми водителями-двухтысячниками. Именно столько зерна они привезли с полей. Поздравить их с важным достижением в нынешней жатве приехали із областного комитета ОО «БРСМ», представители руководства ОАО «Беловежский».

Жатва-2020: первые в Брестской области молодые водители-двухтысячники

Если для Валерия Борисевича такой высокий результат на жатве в этом году стал первым, то Михаил Кучко за шесть лет работы не раз становился призером и победителем областного соревнования среди водителей. Впрочем, ему есть на кого равняться. Михаил пошел по стопам отца, который также трудится в хозяйстве.

– Для такого результата мы очень много работаем, и об отдыхе еще говорить очень рано, – рассказывает Михаил. – Но приятно, когда твой труд ценят и замечают. Тут и секрета успеха никакого нет – у меня лучшая в мире работа.

По словам первого секретаря областного комитета ОО «БРСМ» Юрия Сегенюка, награждение победителей уборки стало уже хорошей традицией. Также он подчеркнул, что молодежь с каждым годом все активнее включается в жатву.

Традиционно среди лучших – ОАО «Беловежский». Однако на самом предприятии скромно замечают, что ничего необычного в этом нет, а успех начинается с ответственности, дисциплины и ориентира на лучшие новые технологии и разработки.

– За мировыми рекордами мы не гонимся, но к своей работе относимся с ответственностью, – рассказал начальник цеха растениеводства отделения «Каролин» Михаил Третьяков. – Если сказать коротко, то успех ОАО «Беловежский» заключается в строгом соблюдении технологий. Мы используем лучшие передовые сорта, немецкой, польской селекции, а также оригинальные средства защиты растений. А во главе всего, разумеется, каждодневный тяжелый труд каждого работника предприятия.

 
 
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  От зари до зари работают сегодня хлеборобы. Поэтому время раздавать интервью, по словам героев жатвы, выкроить трудно. Однако у водителей ОАО «Беловежский» на...
 
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