В Знаменке 1 августа отметят праздник деревни

Источник материала: Виртуальный Брест

1 августа на гала-концерте «Таланты Прибужской земли» в деревне Знаменка выступят победители онлайн-проектов «Спасибо за Победу!» и «Земля моя – сердцем любимая», которые провела районная централизованная клубная система.





Организаторы подготовили обширную концертную и развлекательную программу, приуроченную к празднику деревни. Музыкальный марафон будет продолжаться с 16.00 до 23.00: гостям подарят свое творчество лучшие коллективы и солисты Прибужья.

На площади Знаменского Дома культуры развернется выездная торговля, будут работать выставка-продажа народных мастеров, детские аттракционы.

Завершится праздник «Нету краше деревеньки нашей» зрелищным фаер-шоу.