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В Знаменке 1 августа отметят праздник деревни
31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 августа на гала-концерте «Таланты Прибужской земли» в деревне
Организаторы подготовили обширную концертную и развлекательную программу, приуроченную к празднику деревни. Музыкальный марафон будет продолжаться с 16.00 до 23.00: гостям подарят свое творчество лучшие коллективы и солисты Прибужья.
На площади Знаменского Дома культуры развернется выездная торговля, будут работать выставка-продажа народных мастеров, детские аттракционы.
Завершится праздник «Нету краше деревеньки нашей» зрелищным фаер-шоу.
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1 августа на гала-концерте «Таланты Прибужской земли» в деревне Знаменка выступят победители онлайн-проектов «Спасибо за Победу!» и «Земля моя – сердцем...
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