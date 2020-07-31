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В Знаменке 1 августа отметят праздник деревни

31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 августа на гала-концерте «Таланты Прибужской земли» в деревне Знаменка выступят победители онлайн-проектов «Спасибо за Победу!» и «Земля моя – сердцем любимая», которые провела районная централизованная клубная система.

В Знаменке 1 августа отметят праздник деревни

Организаторы подготовили обширную концертную и развлекательную программу, приуроченную к празднику деревни. Музыкальный марафон будет продолжаться с 16.00 до 23.00: гостям подарят свое творчество лучшие коллективы и солисты Прибужья.

На площади Знаменского Дома культуры развернется выездная торговля, будут работать выставка-продажа народных мастеров, детские аттракционы.

Завершится праздник «Нету краше деревеньки нашей» зрелищным фаер-шоу.

 
 
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  1 августа на гала-концерте «Таланты Прибужской земли» в деревне Знаменка выступят победители онлайн-проектов «Спасибо за Победу!» и «Земля моя – сердцем...
 
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