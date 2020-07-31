ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На границе образовались очереди на въезд в Беларусь со стороны России. Россияне переписывают данные

31.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал AUTO.TUT.BY белорусский дальнобойщик Бронислав. В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Отметим, что при этом читатели сообщают, такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.


Фото предоставлено читателем

Напомним, в среду в Беларуси задержали 33 «боевиков» из России. После этого власти Беларуси заявили об усилении мер безопасности, в частности говорилось и об усилении контроля на границах. Однако вчера AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1 до границы с Россией и никаких изменений не заметил. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».

— Я везу груз из России в Бельгию, Беларусь проезжаю транзитом. Раньше проблем с пересечением границы между нашими странами не было, все происходило очень быстро: проверка документов, иногда погранцы просили нас не выходя из кабины показать паспорт. А сегодня утром ситуация почему-то изменилась.


Фото предоставлено читателем

Около трех часов назад мужчина приехал к границе и уперся в очередь из грузовиков. Выяснилось, что оформление граждан россияне изменили: теперь пересекающим границу надо проходить паспортный контроль.

— Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят.

По имеющейся информации, переписывают данные и водителей дальнобойщиков, и тех, кто едет на легковушках.


Фото предоставлено читателем

Бронислав отметил, что пока он стоял в очереди, колейка на российской стороне растянулась на четыре километра, а все полосы перед границей в обе стороны забиты транспортом.

— Пограничники не говорят, что происходит. Только ходят между машинами, регулируют, куда кому проехать можно, — отметил водитель.


Фото предоставлено читателем

— Да, мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации, — сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области, сославшись на полученный приказ. О причинах нам посоветовали узнать в пресс-службе Пограничной службы ФСБ России, но получить там комментарий нам пока не удалось.

О том, что контроль действует и на въезд в Россию, также сообщили перевозчики.

— Тех, кто выезжает из Беларуси в Россию, пограничники регистрируют у себя в журналах, берут личные номера у водителей и уточняют, куда движется авто.

При этом читатели сообщили, что очереди на российско-белорусской границе есть не везде. Например, около 14.00 белорус Иван въехал на легковом авто из России в Беларусь в сторону Лиозно без остановок и паспортного контроля.

— Очереди не было вообще. Грузовики проезжали не останавливаясь. На Россию тоже автомобилей нет, — сообщил водитель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый яркий звездопад можно будет увидеть с 16 по 23 августа. Не пропустите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика