На границе образовались очереди на въезд в Беларусь со стороны России. Россияне переписывают данные

Источник материала: Виртуальный Брест

На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал AUTO.TUT.BY белорусский дальнобойщик Бронислав. В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Отметим, что при этом читатели сообщают, такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.





Фото предоставлено читателем

Напомним, в среду в Беларуси задержали 33 «боевиков» из России. После этого власти Беларуси заявили об усилении мер безопасности, в частности говорилось и об усилении контроля на границах. Однако вчера AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1 до границы с Россией и никаких изменений не заметил. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».

— Я везу груз из России в Бельгию, Беларусь проезжаю транзитом. Раньше проблем с пересечением границы между нашими странами не было, все происходило очень быстро: проверка документов, иногда погранцы просили нас не выходя из кабины показать паспорт. А сегодня утром ситуация почему-то изменилась.





Фото предоставлено читателем

Около трех часов назад мужчина приехал к границе и уперся в очередь из грузовиков. Выяснилось, что оформление граждан россияне изменили: теперь пересекающим границу надо проходить паспортный контроль.

— Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят.

По имеющейся информации, переписывают данные и водителей дальнобойщиков, и тех, кто едет на легковушках.





Фото предоставлено читателем

Бронислав отметил, что пока он стоял в очереди, колейка на российской стороне растянулась на четыре километра, а все полосы перед границей в обе стороны забиты транспортом.

— Пограничники не говорят, что происходит. Только ходят между машинами, регулируют, куда кому проехать можно, — отметил водитель.





Фото предоставлено читателем

— Да, мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации, — сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области, сославшись на полученный приказ. О причинах нам посоветовали узнать в пресс-службе Пограничной службы ФСБ России, но получить там комментарий нам пока не удалось.

О том, что контроль действует и на въезд в Россию, также сообщили перевозчики.

— Тех, кто выезжает из Беларуси в Россию, пограничники регистрируют у себя в журналах, берут личные номера у водителей и уточняют, куда движется авто.

При этом читатели сообщили, что очереди на российско-белорусской границе есть не везде. Например, около 14.00 белорус Иван въехал на легковом авто из России в Беларусь в сторону Лиозно без остановок и паспортного контроля.

— Очереди не было вообще. Грузовики проезжали не останавливаясь. На Россию тоже автомобилей нет, — сообщил водитель.