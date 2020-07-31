Источник материала: Новости Волковыска

Министерство транспорта и коммуникаций подписало дополнительное соглашение с Kapsch TrafficCom AG (Австрия) для упрощения оплаты проезда по платным дорогам, сообщается на сайте Минтранса.

Подписанное соглашение поможет реализовать Указ от 24 марта 2020 года № 108 и упростить способ оплаты за проезд по платным дорогам.

С 15 декабря 2020 года у водителей, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств – членов ЕАЭС, появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период.

«В соответствии с постановлением Совмина от 21 июля 2020 года № 427 Минтранс подписал допсоглашение к инвестиционному договору между Беларусью и компанией Kapsch TrafficCom AG о реализации инвестпроекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения («Система электронного сбора платы») за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларуси («ЕТС-Система»)», – пояснили в Минтрансе.

Для платы за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Приобрести ее можно будет на сайте beltoll.by или в любом пункте обслуживания BelToll.