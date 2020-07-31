|
В Берлине неизвестные напали на торговый центр. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Неизвестные напали на банковское отделение, расположенное в берлинском торговом центре Karstadt. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом
«Многочисленные пострадавшие в районе Крайцберг. Мы находимся в торговом комплекса в Хазельхайде на Херманнплац», – говорится в сообщении представителя спасательной службы Берлина.
Немецкими правоохранителями были перекрыты станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе». Также известно, что четырем нападавшим удалось скрыть с места нападения. В данный момент их разыскивают.
Фото: AP Photo / dpa / Georg-Stefan Russew
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные напали на банковское отделение, расположенное в берлинском торговом центре Karstadt. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)