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В Берлине неизвестные напали на торговый центр. Есть пострадавшие

31.07.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Берлине неизвестные напали на торговый центр. Есть пострадавшие

Неизвестные напали на банковское отделение, расположенное в берлинском торговом центре Karstadt. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на полицию Берлина.

«Многочисленные пострадавшие в районе Крайцберг. Мы находимся в торговом комплекса в Хазельхайде на Херманнплац», – говорится в сообщении представителя спасательной службы Берлина.

Немецкими правоохранителями были перекрыты станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе». Также известно, что четырем нападавшим удалось скрыть с места нападения. В данный момент их разыскивают.

Фото: AP Photo / dpa / Georg-Stefan Russew

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Неизвестные напали на банковское отделение, расположенное в берлинском торговом центре Karstadt. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об...
 
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