sputnik.by "Да, российской стороне направлена соответствующая нота с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы с российской стороны", - цитирует официального представителя МИД









Сообщается, что граждан Беларуси при выезде из России заносят в какую-то базу. По собщениям очевидцев, как минимум на пункте пропуска Красная Горка (Смоленская область, РФ) с российской стороны образовалась километровая очередь на въезд в Беларусь.





Любопытно, что на задержание 33 российских "боевиков", которые якобы приехали в Беларусь "делать революцию" белорусский МИД никак не отреагировал, по крайней мере, никаких официальных нот не отправлял.







