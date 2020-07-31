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Давайте посмеемся: МИД Беларуси направил ноту России - не из-за приехавших "свергать режим" боевиков, а из-за... затора на границе
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси направил ноту российским коллегам, чтобы прояснить ситуацию при пересечении белорусско-российской границы, сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
"Да, российской стороне направлена соответствующая нота с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы с российской стороны", - цитирует официального представителя МИД
Напомним,
Сообщается, что граждан Беларуси при выезде из России заносят в какую-то базу. По собщениям очевидцев, как минимум на пункте пропуска Красная Горка (Смоленская область, РФ) с российской стороны образовалась километровая очередь на въезд в Беларусь.
Любопытно, что на задержание 33 российских "боевиков", которые якобы приехали в Беларусь "делать революцию" белорусский МИД никак не отреагировал, по крайней мере, никаких официальных нот не отправлял.
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Давайте посмеемся: МИД Беларуси направил ноту России - не из-за приехавших "свергать режим" боевиков, а из-за... затора на границе
МИД Беларуси направил ноту российским коллегам, чтобы прояснить ситуацию при пересечении белорусско-российской границы, сказал пресс-секретарь белорусского...
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