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Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О перспективах развития древнейшего стеклозавода «Неман» говорили в Березовке. Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия и с выполнением поручений Президента, которые были даны в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судьба предприятия находится на особом контроле. Оно – градообразующее и уникальное для нашей страны. 80 % продукции идет на экспорт. Но последняя модернизация завода и строительство цеха стекловаты пошатнули финансовое положение предприятия. Привлеченные кредитные ресурсы и неэффективные решения руководства стали причиной роста долгов.
Весной Президент принял решение сохранить завод и коллектив, были созданы беспрецедентные меры поддержки. Изменения в работе крупнейшего производителя хрустальных изделий в Европе видны уже сейчас: предприятие вовремя выплачивает зарплаты и пополняет бюджет страны налоговыми отчислениями. Теперь развитие завода зависит только от грамотного руководства и ответственного подхода к делу каждого работника.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Премьер-министр также встретился с коллективом завода. Глава правительства ответил на вопросы, касающиеся жилищного строительства, поддержки молодых и многодетных семей, говорили и о возможном открытии в Лиде филиала гродненского университета.
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Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными
Новости Беларуси. О перспективах развития древнейшего стеклозавода «Неман» говорили в Березовке. Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия и с...
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