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Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными

31.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О перспективах развития древнейшего стеклозавода «Неман» говорили в Березовке. Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия и с выполнением поручений Президента, которые были даны в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными

Судьба предприятия находится на особом контроле. Оно – градообразующее и уникальное для нашей страны. 80 % продукции идет на экспорт. Но последняя модернизация завода и строительство цеха стекловаты пошатнули финансовое положение предприятия. Привлеченные кредитные ресурсы и неэффективные решения руководства стали причиной роста долгов.

Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными

Весной Президент принял решение сохранить завод и коллектив, были созданы беспрецедентные меры поддержки. Изменения в работе крупнейшего производителя хрустальных изделий в Европе видны уже сейчас: предприятие вовремя выплачивает зарплаты и пополняет бюджет страны налоговыми отчислениями. Теперь развитие завода зависит только от грамотного руководства и ответственного подхода к делу каждого работника.

Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мой приезд нацелен на то, чтобы проверить, как эти решения реализуются в жизнь с точки зрения запуска или придания второго дыхания производству. Провели такое производственное совещание с экономическим блоком руководства. Рассмотрели выполнение отдельных поручений Президента по наращиванию производства теплоизоляционных материалов на этих площадях, по повышению доходности продаж изделий. И приняли решения, которые проконтролируем уже ближе к концу года, как они выполняются. Если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными, но, в принципе, по цифрам они и сейчас неплохие.

Роман Головченко о поддержке завода «Неман»: если бы не пандемия, результаты были бы более убедительными

Премьер-министр также встретился с коллективом завода. Глава правительства ответил на вопросы, касающиеся жилищного строительства, поддержки молодых и многодетных семей, говорили и о возможном открытии в Лиде филиала гродненского университета.

Люди в материале: Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. О перспективах развития древнейшего стеклозавода «Неман» говорили в Березовке. Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия и с...
 
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