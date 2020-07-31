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"Центризбирком превысил полномочия". Правозащитник оспаривает решение ЦИК по наблюдателям

31.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник Василий Завадский считает постановление ЦИК об ограничении количества наблюдателей на участке для голосования противоречащим Избирательному кодексу

"Центризбирком превысил полномочия". Правозащитник оспаривает решение ЦИК по наблюдателям
Василий Завадский считает постановление ЦИК «Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» противоречащим Избирательному кодексу и просит внести протест.

Директор учреждения «ТаймАкт» Василий Завадский направил электронное обращение в адрес Генерального прокурора. Правозащитник оспаривает законность постановления ЦИК №15 от 8 мая 2020 года приняла постановление № 15 «Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» и просит Генпрокурора внести протест.

ЦИК установила, что «на заседаниях участковых комиссий, при приеме протоколов участковых комиссий территориальными комиссиями, в помещениях для голосования может присутствовать одновременно не более пяти наблюдателей. 

В период досрочного голосования в помещение для голосования одновременно допускается не более трех наблюдателей. Если количество членов участковой комиссии не превышает семи, на ее заседаниях и в помещении для голосования вправе присутствовать наблюдатели в количестве не более половины состава участковой комиссии. 

Право присутствия наблюдателей определяется очередностью их аккредитации при соответствующей комиссии». Свое решение ведомство Ермошиной обосновывает частями 4 и 7 статьи 13 Избирательного кодекса.

Однако часть 4 статьи 13 Избирательного кодекса гласит:

«При проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики имеют право присутствовать наблюдатели – депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов, доверенные лица кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, представители политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией».

«В части 4 статьи 13 Избирательного кодекса законодатель четко разделяет право наблюдателей присутствовать при проведении выборов и полномочия Избирательной комиссии устанавливать порядок реализации данного права, - отмечает Василий Завадский. - По моему убеждению, термин «порядок присутствия наблюдателей» следует трактовать исключительно как организационно-технический, т.е. количество столов, стульев, местоположение наблюдателей в помещении для голосования и т.п.»

- Избирательные права и обязанности граждан, в том числе наблюдателей, определены законодательством Республики Беларусь, и законных полномочий вводить какие бы то ни было дополнительные ограничения прав граждан у Центральной комиссии нет, - убежден правозащитник.

По его мнению, ограничивая право наблюдателей присутствовать при проведении выборов, Центральная комиссия превысила свои полномочия и вышла за рамки правового поля – в данном случае Избирательного кодекса, а также и Конституции страны.
 
Василий Завадский просит Генпрокурора внести протест в Центризбирком по постановлению №15 как противоречащему Избирательному кодексу Республики Беларусь в части ограничения прав наблюдателей.
 
 
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Правозащитник Василий Завадский считает постановление ЦИК об ограничении количества наблюдателей на участке для голосования противоречащим Избирательному...
 
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