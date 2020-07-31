ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса

31.07.2020 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Новые имена в Книге рекордов Гиннесса: две британки на двухместном велосипеде совершили кругосветное путешествие за 263 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса

Их долгий путь начался в июне 2019 года в Оксфорде и завершился в марте 2020-го в Лондоне. Они проехали через 25 разных стран на пяти континентах, ежедневно преодолевая в среднем 110 километров.  

Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса

За время путешествия женщины столкнулись с различными трудностями, в том числе лесными пожарами в Австралии.  

Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса

Британки побили не только женский рекорд, но и мужской, объехав мир быстрее своих предшественников на более чем две недели. Их достижение включили в издание Книги рекордов Гиннесса 2021 года.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Новые имена в Книге рекордов Гиннесса: две британки на двухместном велосипеде совершили кругосветное путешествие за 263 дня, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы всегда стремились и будем стремиться к миру и созиданию на благо будущих поколений»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика