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Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Велопробег «За Беларусь» на Августовском канале, организованный Гродненским областным объединением профсоюзов, был первым, но сразу же оказался внушительным и масштабным. На старт вышли около 200 человек – представителей областных организаций отраслевых профсоюзов, а также члены районных объединений профсоюзов.

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

На торжественной церемонии открытия велопробега на Августовском канале участников поприветствовали почетные гости мероприятия: председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова, председатель постоянной комиссии по социальной политике и делам молодежи Гродненского областного Совета депутатов, ректор Гродненского государственного университета имения Янки Купалы Ирина Китурко.

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале
Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале
Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Как отметил во время открытия профсоюзного велопробега Борис Федоров, это мероприятие можно смело назвать настоящим спортивным праздником, который в будущем будет собирать многих и многих участников.

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

– Профсоюзные мероприятия для меня всегда были и остаются самыми интересными, живыми и яркими событиями, в которых я принимаю участие. Я проводила их как организатор, участвовала как спортсмен, турист, экскурсовод… Сегодня я здесь среди гостей. Я рада видеть столько счастливых и позитивных людей, которые приехали сюда, чтобы быть вместе. Ведь девиз профсоюза – «Мы вместе!». И я надеюсь, что так будет всегда. Я желаю вам спортивных и жизненных успехов, мира, спокойствия, благополучия и здоровья вам и вашим семьям. Вместе мы едины. – отметила Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

В свою очередь председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков подчеркнул, что рассчитывает, что велопробег имеет все основания стать новым традиционным проектом для Гродненской области.

 – Мы сегодня закладываем новую традицию. У нас проходит первый областной профсоюзный велопробег на Августовском канале, в котором участвуют представители всех отраслевых профсоюзов. Мы признательны нашим почетным гостям, которые пришли сегодня поздравить нас с этим прекрасным праздником. Пускай спорт всегда будет с нами!

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

И как только прозвучал стартовый выстрел, велоактивисты устремились по 22-х километровому маршруту. Организаторы постарались выбрать наиболее живописные километры вокруг канала: золотистые поля, березовые рощи, туристический бренд нашей страны – Августовский канал. Благодаря тому, что перед велосипедистами не стояла задача как можно быстрее проехать дистанцию, они могли насладиться всей дистанцией.

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале
Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале
Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

– Сегодня я получила массу положительных эмоций. Вообще, я велосипедист-любитель. Двухколесный транспорт приобрела примерно год назад, с тех пор практически каждый день катаюсь по своему району. А в таком масштабном веломарафоне принимаю участие впервые и, должна сказать, с большим удовольствием, – поделилась Диана Трофимович, председатель профкома студентов ГрГУ имени Янки Купалы.

На финише участникам вручили символические медали. А после вручения всех ждала развлекательная программа с музыкальными представлениями, профсоюзная каша, уха и ароматный чай.

Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: автора

https://grodnonews.by/

 
 
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Велопробег «За Беларусь» на Августовском канале, организованный Гродненским областным объединением профсоюзов, был первым, но сразу же оказался внушительным и...
 
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