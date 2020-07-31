Живописный веломаршрут, профсоюзная каша и ароматный чай. Велопробег «За Беларусь» впервые прошел на Августовском канале

Источник материала: Вороновская газета





Велопробег «За Беларусь» на Августовском канале, организованный Гродненским областным объединением профсоюзов, был первым, но сразу же оказался внушительным и масштабным. На старт вышли около 200 человек – представителей областных организаций отраслевых профсоюзов, а также члены районных объединений профсоюзов.





На торжественной церемонии открытия велопробега на Августовском канале участников поприветствовали почетные гости мероприятия: председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова, председатель постоянной комиссии по социальной политике и делам молодежи Гродненского областного Совета депутатов, ректор Гродненского государственного университета имения Янки Купалы Ирина Китурко.









Как отметил во время открытия профсоюзного велопробега Борис Федоров, это мероприятие можно смело назвать настоящим спортивным праздником, который в будущем будет собирать многих и многих участников.









– Профсоюзные мероприятия для меня всегда были и остаются самыми интересными, живыми и яркими событиями, в которых я принимаю участие. Я проводила их как организатор, участвовала как спортсмен, турист, экскурсовод… Сегодня я здесь среди гостей. Я рада видеть столько счастливых и позитивных людей, которые приехали сюда, чтобы быть вместе. Ведь девиз профсоюза – «Мы вместе!». И я надеюсь, что так будет всегда. Я желаю вам спортивных и жизненных успехов, мира, спокойствия, благополучия и здоровья вам и вашим семьям. Вместе мы едины. – отметила Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.









В свою очередь председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков подчеркнул, что рассчитывает, что велопробег имеет все основания стать новым традиционным проектом для Гродненской области.

– Мы сегодня закладываем новую традицию. У нас проходит первый областной профсоюзный велопробег на Августовском канале, в котором участвуют представители всех отраслевых профсоюзов. Мы признательны нашим почетным гостям, которые пришли сегодня поздравить нас с этим прекрасным праздником. Пускай спорт всегда будет с нами!







И как только прозвучал стартовый выстрел, велоактивисты устремились по 22-х километровому маршруту. Организаторы постарались выбрать наиболее живописные километры вокруг канала: золотистые поля, березовые рощи, туристический бренд нашей страны – Августовский канал. Благодаря тому, что перед велосипедистами не стояла задача как можно быстрее проехать дистанцию, они могли насладиться всей дистанцией.













– Сегодня я получила массу положительных эмоций. Вообще, я велосипедист-любитель. Двухколесный транспорт приобрела примерно год назад, с тех пор практически каждый день катаюсь по своему району. А в таком масштабном веломарафоне принимаю участие впервые и, должна сказать, с большим удовольствием, – поделилась Диана Трофимович, председатель профкома студентов ГрГУ имени Янки Купалы.

На финише участникам вручили символические медали. А после вручения всех ждала развлекательная программа с музыкальными представлениями, профсоюзная каша, уха и ароматный чай.

Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора

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