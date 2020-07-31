В районе проходит акция «Выбирайте безопасную скорость!»

Источник материала: Горецкий вестник

Под таким девизом 31 июля текущего года по всей стране проходит Единый день безопасности дорожного движения, в целях профилактики ДТП по причине превышения скоростных режимов движения

Первопричина всех бед на дороге — скорость. Ее превышение или неправильный выбор — особенный вид водительских «грехов». Для обычных водителей такие вещи, как «пьянка» за рулем, езда по встречке, выезд на красный — неприемлемы и табуированы. Такая езда опасна и может привести к тяжелым последствиям. В то же время относительно небольшое превышение установленного скоростного режима для многих считается вполне нормальным и извинительным. Более того отдельные водители думают, что это даже и не нарушение по большому счету, главное для них — не попасться инспектору или под камеру фотофиксации.

Водители лихачат по разным причинам: кто-то торопится утром на работу, кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой дорожной ситуацией, ведь за рулем столько лет, а кто-то просто забывается и на ровной дороге в отсутствие помех, задумавшись, набирает скорость, превышая установленный предел. И люди совсем не думают о главном, что на большой скорости уже невозможно сделать ничего. Автомобиль становится неуправляемым.

Ночью 9 июля в Могилеве 34-летний житель областного центра, управляя автомобилем «БМВ» по улице Космонавтов, не выбрал безопасную скорость движения, в результате авто выехало на полосу встречного движения и врезалось в металлическое ограждение и световую опору. 27-летняя пассажирка иномарки, проезжавшая на переднем сидении, скончалась на месте. Водитель с травмами был доставлен в больницу.

При расследовании большинства ДТП выясняется, что неправильно выбранная скорость зачастую оказывает косвенное воздействие на трагические последствия. Так, например, причиной ДТП называется выезд на встречную полосу, но при этом превышение допустимой скорости считается уже вторичным фактором. Или наезд на пешехода на пешеходном переходе совершается на допустимой в городе скорости 60 км/ч, где водителю следовало бы снизить скорость перед переходом в любом случае.

Конечно, большая или малая скорость — понятие относительное. Зачастую к авариям приводит не превышение скорости, а просто ее несоответствие конкретным дорожным условиям. В гололед и 40 км/ч много, на сухой дороге 60 км/ч мало. Для начинающего водителя, например, скорость 90 км/ч непозволительна, для опытного — нормальный режим. Однако существует общее правило для всех — в любых условиях вести автомобиль надо с такой скоростью, которая позволит остановить его на видимом водителю безопасном участке пути.

Необходимо помнить, что согласно законам физики, при увеличении скорости тяжесть последствий дорожных происшествий возрастает в геометрической прогрессии. При ДТП на скорости 30 км/ч — риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч — 40%, а при 65 км/ч — уже 84%.

Водители спешат, стараясь сэкономить время, но превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолевающий средний, скажем, городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч.

Помните, что дорожные знаки, установленные вдоль дороги, находятся там неслучайно. И если вы увидели знак «Опасный поворот», «Неровная дорога», «Аварийно-опасный участок», «Сужение дороги» и т. п., то нужно не думать о том, «зачем его тут повесили, здесь же нормально» или «меня пронесет», а обязательно снизить скорость. А уж если есть знак «Ограничение максимальной скорости», то его требования даже не подлежат обсуждению.

Снижение скорости обязательно, если по ходу движения установлен знак «Дети». Ведь на таком участке дороги, даже если вы сейчас и не видите этих маленьких «непосед», не исключена вероятность того, что они не появятся здесь через секунду… И тогда может произойти самая ужасная трагедия…

К сожалению, в вопросе о выборе допустимой скорости большинство водителей порой ориентируются только на знаки, ограничивающие ее на том или ином участке дороги. Между тем такой знак не рекомендация, а обозначение предела, который нельзя превосходить ни при каких условиях. Многие водители, потерпевшие аварию, сетуют на то, что знак разрешал ему двигаться с еще большей скоростью. Однако соотносить ее надо не только со знаком, а с конкретной обстановкой, то есть учитывать интенсивность движения, обзорность дороги, особенности состояния транспортного средства, погодные условия, состояние проезжей части, а также немаловажную роль играет стаж водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что за превышение скорости от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых величин, за превышение более чем на 30 км/ч — от 3 до 10 БВ. За повторное в течение года превышение скорости водители вообще могут лишиться права управления транспортным средством на срок до одного года.

Многие водители не желают учиться на чужих ошибках, каждые сутки находится достаточное количество любителей высоких скоростей, которые рискуют пополнить сводку ДТП. Отправляясь в дорогу, необходимо помнить одну простую истину: всегда успевает тот, кто никуда не спешит!



Анатолий Мачков, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД