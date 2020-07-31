Между деревнями Шумаки и Скоки столкнулись легковушка и грузовик: дошло до возгорания

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации ГАИ УВД: сегодня, 31 июля, в 11:15 водитель (1974 г. р.) автомобиля «Саманд», двигаясь по автодороге от деревни Шумаки к деревне Скоки, на перекрестке с деревней Клейники не предоставил преимущество в движении грузовику «ГАЗ».







От столкновения «ГАЗ» отбросило на обочину, в результате чего грузовик съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом. Водитель «ГАЗа» (1968 г.р.) госпитализирован. Проводится проверка.







Госавтоинспекция напоминает, что знание ПДД , внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности.





Необдуманный или неправильный манёвр может стоить здоровья, а в худшем случае - жизни. Помните, что дорога ошибок не прощает!