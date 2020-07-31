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Между деревнями Шумаки и Скоки столкнулись легковушка и грузовик: дошло до возгорания
31.07.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации
Необдуманный или неправильный манёвр может стоить здоровья, а в худшем случае - жизни. Помните, что дорога ошибок не прощает!
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По предварительной информации ГАИ УВД: сегодня, 31 июля, в 11:15 водитель (1974 г. р.) автомобиля «Саманд», двигаясь по автодороге от деревни Шумаки к деревне Скоки, на...
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