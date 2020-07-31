В России снимается запрет на работу театров, кинотеатров и концертных залов, но большинство артистов на сцену не выйдут

Источник материала: ОНТ

Маски сброшены. С завтрашнего дня в России снимается запрет на работу театров, кинотеатров и концертных залов. Правда, лишний билетик вряд ли придется спрашивать. Несмотря на снятие ограничений, большинство артистов на сцену не выйдут. Новые правила Роспотребнадзора поставили театральный репертуар под угрозу. Многие театры решили подождать до лучших времен и открыть свои сезоны по традиции в сентябре.

После хлеба россиянам возвращают зрелища. Вслед за открывшимися в середине июля ресторанами, с завтрашнего дня заработают кинотеатры, театры и концертные залы. Правда, с оговоркой. Там должно быть не более трех тысяч мест и продавать можно билеты только на половину из них. Долгий перерыв, не рентабельные ограничения: встреча со зрителем, говорят в отрасли, не будет простой и быстрой. Большие залы, как например Большой Московский государственный цирк, начнут со старых программ, а многие коллективы сами решили ждать до осени.

Этим четвероногим артистам труднее всего было объяснить, почему они не выходят в манеж цирка, не получают лакомства за верно выполненные трюки. И не удивительно, что на первой репетиции животные немного растеряны и не все способны дождаться команды. Пять месяцев Большой московский цирк был на карантине. Разрешения работать с первого августа здесь ждали, но представления начнут только через неделю. Нужно время, чтобы подготовиться, и успеть продать хотя бы какие-то билеты.

Про рентабельность пока никто не говорит, главное исполнить обязательства перед зрителями и не уйти в минус. А тут отняли еще одну статью дохода. В антракте, например, теперь придется забыть про буфет: ни бутерброда, ни попкорна для зрителей. Продажа продуктов питания в театрах запрещена. Можно только воду в промышленной упаковке. Еще одна проблема: требования по расположению артистов во время репетиции и на спектаклях. Те же полтора метра, для громко поющих и выразительно говорящих – четыре метра. Запрещены массовые и хоровые сцены. Надежда на солистов, а многие после пятимесячного перерыва еще даже не пришли в форму.

Художественные руководители московских театров уже направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть рекомендации. Ответа быстрого не ждут. Поэтому все масштабные премьеры зритель увидит не раньше осени.

Сейчас в Москве остается только одно ограничение: все еще действует запрет на любые массовые собрания людей. Это касается всего, где сложно соблюдать социальное дистанцирование: концерты, митинги, open-air фестивали. Дата отмены и этого запрета, как говорят в Минздраве, зависит теперь от появления вакцины и от самих граждан: хотя бы у половины населения страны должен сформироваться популяционный иммунитет.

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