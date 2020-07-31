Леонардо Ди Каприо снимет сериал по роману-утопии

Источник материала: ОНТ

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо выступит исполнительным продюсером сериала «Остров». Проект будет основываться на одноименной книге Олдоса Хаксли об утопическом обществе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

По сюжету романа британский журналист проникает на вымышленный изолированный остров Пала в Индийском океане. Главный герой намеревается склонить королеву местного небольшого государства к заключению эксклюзивного контракта на добычу нефти с богатым промышленником. Журналист обнаруживает на острове необычное общество – люди ограничивают развитие технологий, стремятся жить в гармонии с природой, практикуют гипноз и медитацию. Британец проникается местным образом жизни, но понимает, что воинственные соседи и промышленники не позволят небольшому королевству существовать мирно.

Роман «Остров» был написан в 1962 году, спустя 30 лет после известной антиутопии «О дивный новый мир».

Производством сериала будет заниматься компания Appian Way Productions, основанная Ди Каприо. Сроки выхода «Острова» не называются.

Фото: EPA-EFE/NINA PROMMER

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