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Минэнерго планирует внести в Совмин проект указа о развитии конкуренции в сфере электроэнергетики

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минэнерго планирует внести в Совмин проект указа о развитии конкуренции в сфере электроэнергетики

Министерство энергетики планирует до 1 сентября внести в Совет Министров проект указа «О создании условий для развития конкуренции в сфере электроэнергетики», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В соответствии с проектом указа юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении блок-станции, смогут продавать электроэнергию другим субъектам хозяйствования с возможностью ее передачи и распределения по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго». При этом блок-станции будут работать под единым оперативно-диспетчерским управлением. Предусмотренные меры будут содействовать развитию конкуренции и переходу к рыночной системе регулирования в электроэнергетике, подчеркнули в министерстве.

Ключевые аспекты документа рассмотрены сегодня на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэнерго, которое прошло под председательством заместителя министра энергетики Вадима Закревского. «Большая энергетика является регулируемым сектором экономики, соответственно рыночные отношения с блок-станциями, которые когда-то создавались крупными предприятиями для удовлетворения собственных нужд в электроэнергии, должны выстраиваться на паритетной основе, — отметил он. — Принимая во внимание рыночную конъюнктуру и тот факт, что генерация электроэнергии блок-станциями таких предприятий стала избыточной, есть возможность распределения лишней электроэнергии в энергосистеме страны».

В ближайшее время заинтересованным госорганам и организациям предстоит согласовать позиции по проекту указа. «Нам необходимо будет решить несколько блоков вопросов, в том числе по разработке правил доступа к услугам по передаче и распределению электроэнергии, а также правил по оперативно-диспетчерскому управлению. Таким образом, будет сформирован пакет документов, которые позволят регулировать реализацию электроэнергии в каждом конкретном регионе и между регионами», — добавил замминистра.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство энергетики планирует до 1 сентября внести в Совет Министров проект указа «О создании условий для развития конкуренции в сфере электроэнергетики»,...
 
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