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Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Сегодня в бизнес-инкубаторе технопарка «Горки» прошел открытый диалог «За Беларусь!» в рамках молодежного проекта Белорусского республиканского союза молодежи. Тема встречи «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районного объединения профсоюзов Дмитрий Готовчик, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Дмитрий Зайцев обсудили с молодыми людьми предприятий и организаций района путь, который прошла наша страна за 26 лет независимости, вели разговор об актуальных проблемах, беспокоящих молодежь.

Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

В качестве модератора дискуссии выступила первый секретарь секретарь РК БРСМ Марина Бандык.
Начался диалог с небольшого интерактива — квиза «За Беларусь!» Его участники зарегистрировались в мессенджере проекта, ответили на 11 вопросов викторины о Беларуси, ее достижениях и достопримечательностях. Победители получили призы. Первое место заняла банковский работник Дарья Ильеня, второе — Инна Жуковская, ведущий экономист ПМК №87 ВодСтрой, третье — Юлия Сержанкова, работник Белгосстраха. Также были вручены грамоты активистам БРСМ Юлии Сержанковой, бухгалтеру райпо Виктории Сыроежкиной и медику Юлии Глебко за активное участие в реализации молодежных проектов и мероприятий.

Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

Подробности читайте в районной газете «Горецкий вестник».

Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

Фото — Михаил Левцов

Текст — Елена Агейчик


 
 
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Сегодня в бизнес-инкубаторе технопарка «Горки» прошел открытый диалог «За Беларусь!» в рамках молодежного проекта Белорусского республиканского союза молодежи....
 
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