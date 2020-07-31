Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в бизнес-инкубаторе технопарка «Горки» прошел открытый диалог «За Беларусь!» в рамках молодежного проекта Белорусского республиканского союза молодежи. Тема встречи «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».









Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районного объединения профсоюзов Дмитрий Готовчик, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Дмитрий Зайцев обсудили с молодыми людьми предприятий и организаций района путь, который прошла наша страна за 26 лет независимости, вели разговор об актуальных проблемах, беспокоящих молодежь.









В качестве модератора дискуссии выступила первый секретарь секретарь РК БРСМ Марина Бандык.

Начался диалог с небольшого интерактива — квиза «За Беларусь!» Его участники зарегистрировались в мессенджере проекта, ответили на 11 вопросов викторины о Беларуси, ее достижениях и достопримечательностях. Победители получили призы. Первое место заняла банковский работник Дарья Ильеня, второе — Инна Жуковская, ведущий экономист ПМК №87 ВодСтрой, третье — Юлия Сержанкова, работник Белгосстраха. Также были вручены грамоты активистам БРСМ Юлии Сержанковой, бухгалтеру райпо Виктории Сыроежкиной и медику Юлии Глебко за активное участие в реализации молодежных проектов и мероприятий.































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Фото — Михаил Левцов

Текст — Елена Агейчик