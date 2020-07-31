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Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра»
31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в бизнес-инкубаторе технопарка «Горки» прошел открытый диалог «За Беларусь!» в рамках молодежного проекта Белорусского республиканского союза молодежи. Тема встречи «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».
Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель районного объединения профсоюзов Дмитрий Готовчик, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Дмитрий Зайцев обсудили с молодыми людьми предприятий и организаций района путь, который прошла наша страна за 26 лет независимости, вели разговор об актуальных проблемах, беспокоящих молодежь.
В качестве модератора дискуссии выступила первый секретарь секретарь РК БРСМ Марина Бандык.
Подробности читайте в районной газете «Горецкий вестник».
Фото — Михаил Левцов
Текст — Елена Агейчик
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Сегодня в бизнес-инкубаторе технопарка «Горки» прошел открытый диалог «За Беларусь!» в рамках молодежного проекта Белорусского республиканского союза молодежи....
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