В России считают, что белорусская экономика рухнет. Но при одном условии









Эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в интервью, что белорусская экономика не сможет выдержать потрясений в случае продолжения обострения отношений между странами.





“Здесь какой сегмент ни возьми, зависимость от России большая, даже если мы не говорим о ценах, которые сейчас упали на энергоресурсы. Беларусь не сможет получить те же физические объемы от других поставщиков. По газу – уже точно», — уверен российский эксперт.





На данный момент, Беларусь закупает в России около 20 млрд кубов газа. Мало того, белорусская газотранспортная система принадлежит российскому “Газпрому”. Чтобы начать закупать реверсный газ в Польше или Украине, белорусским властям придется решать вопрос с национализацией газопровода или выкупа его обратно у “Газпрома”. А это примерно 5 млрд. долларов и плюс инвестиции на несколько миллиардов.





Впрочем, у белорусских властей есть вариант: построить интерконнектер для связи с Литвой и брать газ оттуда. Последнее решение потребует времени и денег, считает Игорь Юшков.









Однако ни Польша, ни балтийские страны не смогут обеспечить все потребности в газе. «В Польше свободного газа немного. Польша сама покупает в основном российский газ. Россия – крупнейший поставщик газа в Польше. Газ не российского происхождения – это СПГ, который приходит в польский терминал, способный принимать всего 5 млрд кубометров газа», – заявил Игорь Юшков.





По нефти ситуация тоже будет сложной. Беларусь может закупать ее в других странах, но тогда белорусские нефтепродукты должны будут конкурировать по цене с европейскими. И без российской скидки — это будет сделать сложно.





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“Беларусь может продавать свои нефтепродукты на внешние рынки потому, что она может демпинговать. Но если республика будет покупать нефть по мировым ценам у других поставщиков плюс доплачивать за дорогую логистику? Кому в Европе нужны будут дорогие белорусские нефтепродукты? У европейцев есть свои нефтеперерабатывающие заводы», – говорит эксперт ФНЭБ.





В итоге это может привести к закрытию одного из НПЗ в Беларуси.





А старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина заявила, что белорусским предприятиям не получится быстро и легко заменить российский рынок.





“Являясь членами ЕАЭС, Россия и Беларусь торгуют друг с другом на преференциальных условиях. Доля России в объеме экспорта белорусских товаров – более 40%, это существенный объем. Поэтому Беларусь не сможет с легкостью заменить российский рынок в случае внезапного прекращения экспорта в Россию”, — считает Баландина.





Ранее Виктор Бабарико заявил, что Беларусь пока не может отказаться от связей с Россией.





«Беларусь по-прежнему тесно связана с Россией. Я говорю — пока. За 10 лет нам явно не обойтись без основного поставщика сырья и рынка. Но когда мы научимся сберегать электроэнергию, мы резко сократим потребление нефти и газа. Современные технологии позволяют избавиться от зависимости », — считает Виктор Бабарико.