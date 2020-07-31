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Уборочная и заготовительная кампании — без происшествий

31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В период проведения массовых сельскохозяйственных работ на территории района увеличивается количество фактов управления транспортными средствами сельхозпредприятий водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, не имеющими права управления, а также с техническими неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. В связи с этим Госавтоинспекция совместно с другими заинтересованными госорганами во время уборочной и заготовительной кампаний 2020 года будет проводить в регионе профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием транспортных средств сельхозорганизаций.

Значительная часть ДТП с участием транспортных средств аграриев является результатом неудовлетворительного технического состояния техники, особенно сельскохозяйственной, передвижения ее необозначенной в соответствии с ПДД по дорогам общего пользования в темное время суток.

Госавтоинспекция напоминает, что при выявлении фактов управления служебным транспортным средством водителями, не имеющими права управления либо находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также выявления фактов участия в дорожном движении транспортных средств, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, не прошедших государственного технического осмотра или имеющих технические неисправности, в том числе и необозначенной согласно ПДД, к административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, будут привлекаться как водители, так и должностные лица соответствующих организаций.

Так, за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении или имеющим технические неисправности, административная ответственность для водителя в соответствии со ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь предусмотрена в виде штрафа в размере от 27 до 135 рублей.

За допуск к участию в дорожном движении таких транспортных средств должностное лицо соответствующей организации в соответствии со ст. 18.24 КоАП Республики Беларусь привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 108 до 162 рублей.

За управление транспортным средством, не имея права управления им, водитель привлекается к административной ответственности в соответствии со ст.18.19 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 135 до 1350 рублей, при этом если такое нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, для водителя предусмотрен административный арест до 15 суток.

Должностное лицо, допустившее к управлению транспортным средством такого водителя, либо водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения или не прошедшего обязательного предрейсового освидетельствования, в соответствии со ст.18.25 КоАП Республики Беларусь привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 216 до 1350 рублей.

Анатолий Мачков, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
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В период проведения массовых сельскохозяйственных работ на территории района увеличивается количество фактов управления транспортными средствами...
 
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