«Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата»: Митрополит Филарет обратился к белорусам в преддверии президентских выборов

Источник материала: ОНТ

Почетный Патриарший Эхзарх всея Беларуси, Митрополит Филарет в преддверии президентских выборов написал обращение к белорусскому народу. Текст обращения опубликовал официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В обращении Филарет отметил, что мир является великой ценностью, которая далась белорусам очень большой ценой.

Он также призвал всех белорусов к глубокой ответственности, а также предостерег их от применения насилия.

Фото: Church.by

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