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«Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата»: Митрополит Филарет обратился к белорусам в преддверии президентских выборов
Источник материала: ОНТ
Почетный Патриарший Эхзарх всея Беларуси, Митрополит Филарет в преддверии президентских выборов написал обращение к белорусскому народу. Текст обращения
В обращении Филарет отметил, что мир является великой ценностью, которая далась белорусам очень большой ценой.
Он также призвал всех белорусов к глубокой ответственности, а также предостерег их от применения насилия.
Фото: Church.by
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«Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата»: Митрополит Филарет обратился к белорусам в преддверии президентских выборов
Почетный Патриарший Эхзарх всея Беларуси, Митрополит Филарет в преддверии президентских выборов написал обращение к белорусскому народу. Текст обращения...
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