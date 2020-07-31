Минское «Динамо» пропустило в двухсторонке семь шайб от своего фарм-клуба

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Игра проходила в необычном формате. За каждый фол команды вместо двухминутного штрафа наказывались буллитом. Именно таким образом была заброшена львиная доля шайб. Более того, основное время завершилось со счетом 6:4, после чего был назначен овертайм, пишет