104-летняя профессор на пенсии раскрыла секрет долголетия

Источник материала: ОНТ

104-летняя профессор Гарвардского университета Рут Кундсин поделилась секретом своего долголетия. Об этом информирует ресурс LADbible.

Кундсин, несмотря на почтенный возраст, продолжала заниматься спортом до 104 лет. Женщина утверждает, что прожила так много благодаря мотивации, которую ей дарило общение с личным тренером.

Рут родилась в 1916 году в Нью-Йорке, ее родители – выходцы из Латвии. Кундсин стала одной из первых женщин-профессоров Гарварда. Параллельно она работала врачом-эпидемиологом. На пенсию женщина вышла в 81 год.

В 93 года Рут начала заниматься с тренером Диком Реймондом. На тот момент мужчине было 59 лет.

Кундсин продолжала тренировки до последнего времени – даже на карантине Реймонд приезжал к ней домой и следил за правильностью выполнения урпажнений. 28 июля Рут исполнилось 104 года, и она решила отказаться от тренировок. Но тренер надеется, что она все-таки будет поддерживать форму.

Рут Кундсин считает, что секрет ее долголетия скрыт в занятиях спортом и связанных с этим «социальных аспектах».

Фото: LADbible

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