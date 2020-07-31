Новые подробности в деле задержания под Минском бойцов частной военной компании. Куда на самом деле ехали «туристы из России»?

Источник материала: ОНТ

Новые подробности в деле о бойцах частной военной компании Вагнера. Сотрудники спецслужб задержали их в санатории «Белорусочка» под Минском. Накануне следствие уже заявляло, что одна из целей их прибытия в Беларусь – организация массовых беспорядков, и что они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

После появились предположения, что Беларусь – лишь транзитный пункт на пути отряда. Новые данные говорят о несостоятельности этой конспирологической версии.

Кадры с задержанием 32 бойцов, предположительно, участников частной военной компании Вагнера наделали много шума в интернете и социальных сетях. Последовали мнения и оценки о якобы истинных целях и пунктах назначения командировочных. Одна из версий, что люди направлялись в Турцию. Сейчас следствие располагает доказательствами, что Беларусь не была страной транзита для бойцов, а все вместе они были отрядом. Итак, по порядку.

32 мужчин призывного возраста задержали в санатории «Белорусочка» под Минском, еще одного на юге страны. Команда из санатория привлекла к себе внимание нехарактерным поведением, чёткой организацией действий. Задержали силами госбезопасности при поддержке ОМОНа ночью. Сопротивление оказано не было.

Это Геннадий Кумпан. Оказывает услуги по трансферу пассажиров, занимается пассажирскими перевозками. 24 июля он посадил в свой автобус людей на российско-белорусской границе. После чего транспорт направился в сторону Минска.

До аэропорта не доехали и развернулись. Рейс улетел без 33 пассажиров.

У группы была возможность улететь и позже. Они не покупали билеты на следующие рейсы. А их в Стамбул в последующие дни было совершено четыре: 26-го числа – в 15:15, 27-го – в 8:15 и 20:00, 28-го – в 8:20 утра. По версии следствия, вылет в Турцию – отвлекающий манёвр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в минской гостинице IBB. Есть выписка о бронировании 17-ти номеров в этом отеле. Дата и время подтверждения брони 24 июля, 17 часов 40 минут. А вот команда идёт по коридору заселяться. До времени предполагаемого отлёта около 8 часов. За это время можно не только доехать в Национальным аэропорт, но и дойти до него пешком! В IBB мужчины пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле – в санаторий «Белорусочка». Необходимо отметить, что переговоры с санаторием проводили еще в 16 часов 21 минуту, 24-го, то есть еще раньше, чем бронировались номера в гостинице IBB. Дома. В этот же день были забронированы номера в санатории «Белорусочка».

Спустя сутки команда переехала под Минск в санаторий «Белорусочка», где, напомним, все и были задержаны. Выяснились и другие подробности. В специальной группе в мессенджере «Вотсап» у «туристов» была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных. И устанавливал распорядок дня. Ужин в 20:00, 22:30 – перекличка и вечерняя поверка на втором этаже. Время общего сбора. 27-го июля поступил приказ «старые билеты сжечь на улице в урне»!

Известно и о личностях задержанных. Все они состоят в базе украинского сайта «Миротворец», публикующего данные лиц, принявших участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины.

Следствие располагает и другими данными, подтверждающими, что конечной точкой маршрута был именно Минск. С какой целью – будет известно в самое ближайшее время. Сейчас даже самым непосвящённым стало понятно, почему Глава государства уделил такое пристальное внимание частям специального назначения. Ведь именно они предназначены для противодействия наемникам, чьим бизнесом является смерть.

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