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В России мать пообещала сыну планшет за молчание о жестоком избиении
Источник материала: ОНТ
В Липецке (Россия) женщина в течение двух месяцев скрывала жестокое избиение своего сына. Сожитель россиянки взял ребенка за ноги и ударил о кухонный диван головой. Предмет мебели был сломан, а у мальчика начались проблемы со слухом. Подробности
В отношении 36-летнего россиянина возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
По данным следствия, ребенок пожаловался матери на сильную боль. Женщина доставила сына в больницу и запретила рассказывать о произошедшем. Взамен она пообещала мальчику планшет.
Ребенок рассказал о травме бабушке лишь через два месяца после случившегося.
Подозреваемый задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном.
Фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков
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В Липецке (Россия) женщина в течение двух месяцев скрывала жестокое избиение своего сына. Сожитель россиянки взял ребенка за ноги и ударил о кухонный диван головой....
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