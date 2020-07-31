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В России мать пообещала сыну планшет за молчание о жестоком избиении

31.07.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России мать пообещала сыну планшет за молчание о жестоком избиении

В Липецке (Россия) женщина в течение двух месяцев скрывала жестокое избиение своего сына. Сожитель россиянки взял ребенка за ноги и ударил о кухонный диван головой. Предмет мебели был сломан, а у мальчика начались проблемы со слухом. Подробности сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по Липецкой области.

В отношении 36-летнего россиянина возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

По данным следствия, ребенок пожаловался матери на сильную боль. Женщина доставила сына в больницу и запретила рассказывать о произошедшем. Взамен она пообещала мальчику планшет.

Ребенок рассказал о травме бабушке лишь через два месяца после случившегося.

Подозреваемый задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

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В Липецке (Россия) женщина в течение двух месяцев скрывала жестокое избиение своего сына. Сожитель россиянки взял ребенка за ноги и ударил о кухонный диван головой....
 
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