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«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС
Источник материала: СТВ
О жизни одной белорусской семьи, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Исторический момент: вчерашняя минчанка в первый вечер после приезда стоит на пороге служебного жилья в глубинке.
Анастасия Бейтюк:
Сейчас я приезжаю в Минск – я, может, и не хотела бы там жить. Потому что мне здесь нравится, в Островце. Мне не страшно ребенка выпустить во двор, здесь меньше машин, за домом – лес. Мы идем гулять, дышим свежим воздухом.
Сегодня семья живет на служебной квартире в Островце – ее выделила компания – генеральный подрядчик строительства Белорусской атомной электростанции. Ведь Анастасия – не просто жена военного, но и ведущий инженер.
Анастасия Бейтюк:
Так что Софья Бейтюк по праву может гордиться своими родителями, которые берегут не только ее спокойствие и сон, но и всех жителей нашей страны.
Для того чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за офицера. Анастасия уверяет: его звездный час еще впереди. Работа на БелАЭС, признается, нисколько не пугает.
Анастасия Бейтюк:
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«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС
О жизни одной белорусской семьи, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Четырехлетняя Соня – офицерская...
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