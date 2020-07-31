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«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

31.07.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О жизни одной белорусской семьи, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Четырехлетняя Соня – офицерская дочь. Папа – пограничник, мама – инженер, познакомились на съемках музыкального шоу.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Анастасия Бейтюк, ведущий инженер представительства АО ИК «Атомстройэкспо»:  
Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит? Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. За этим стоят бессонные ночи, волнения, переживания. В то же время гордость.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Исторический момент: вчерашняя минчанка в первый вечер после приезда стоит на пороге служебного жилья в глубинке.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Анастасия Бейтюк:  
Мы жили в Лоше, это 12 км от Островца. Маленькая деревушка, в служебном жилье мужа. Было очень тяжело. Первый шок прошел. Можно и на природу выйти погулять.  

Сейчас я приезжаю в Минск – я, может, и не хотела бы там жить. Потому что мне здесь нравится, в Островце. Мне не страшно ребенка выпустить во двор, здесь меньше машин, за домом – лес. Мы идем гулять, дышим свежим воздухом.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Сегодня семья живет на служебной квартире в Островце – ее выделила компания – генеральный подрядчик строительства Белорусской атомной электростанции. Ведь Анастасия – не просто жена военного, но и ведущий инженер.  

Анастасия Бейтюк:  
Станция безопасна. Мало того что проектом заложены различные системы безопасности, она очень современная, очень продуманная. Еще и к строительству подходят очень ответственно. Серьезный подход проявляется в выборе персонала, в выборе оборудования, поставщиков.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Так что Софья Бейтюк по праву может гордиться своими родителями, которые берегут не только ее спокойствие и сон, но и всех жителей нашей страны.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Максим Бейтюк, старший офицер управления охраны государственной границы Сморгонской пограничной группы:  
Благодаря нашим руководителям мы движемся вперед. У нас увеличивается насыщение пограничных застав, строятся новые рубежи. Отходим от охраны – мы, конечно, не отойдем никогда от охраны определенного участка государственной границы человеком, но больше уже охраняем техническими средствами.  

«Ты выходишь замуж за военного. А что за этим стоит?» Как живёт семья, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС

Для того чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за офицера. Анастасия уверяет: его звездный час еще впереди. Работа на БелАЭС, признается, нисколько не пугает.  

Анастасия Бейтюк:
Маленький дом – за ним проще следить, его проще содержать. Это свой уголок, он родной. Даже не представляю, как люди жили в Советском Союзе – вот эти просторы, широты. Хотелось бы маленькое, но свое.  

Люди в материале: Вадим Щеглов, Анастасия Бейтюк, Максим Бейтюк

 
Теги: Минск
 
 
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О жизни одной белорусской семьи, в которой папа – пограничник, а мама работает на АЭС, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Четырехлетняя Соня – офицерская...
 
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