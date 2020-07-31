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«Я всю жизнь мечтал быть агрономом». Почему заниматься сельским хозяйством выгодно: две истории
Источник материала: СТВ
О развитии сельского хозяйства в белорусских агрогородках рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Когда мужчина приехал в агрогородок Долгиново, коровы давали не больше полутора литров молока в день. Хозяйство стояло на грани катастрофы.
Тогда Роман Крисевич засучил рукава – взялся за работу сам. В 24! Собственных оборотных средств у хозяйства ни копейки, а вложений требовали и животноводство, и растениеводство, и транспортный парк. Первые инвестиции от Туровского молочного комбината позволили посеять, закупить корм для скота.
«Долгиново» вытягивают из долговой ямы. Привесы молодняка – по 700 граммов и 11 литров молока в сутки от одной буренки. Этот результат достигли всего за год. Суммой на зарплатных карточках сельчане тоже довольны.
Своему однофамильцу, легендарному космонавту, Владимир Новицкий в упорстве и работоспособности не уступает. Владелец хозяйства-тысячника неслучайно взял на баланс убыточное предприятие.
Вадим Щеглов, СТВ:
Второй хлеб для белорусов – источник хороших дивидендов. Благодаря грамотной ценовой политике фермерское хозяйство приросло нужной техникой и специальными хранилищами. Шесть лет назад здесь открылся завод по мойке и фасовке моркови. Продукцией заинтересовались соседи-россияне. Самое время масштабироваться.
Владимир Новицкий:
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Владимир Константинович Новицкий – это один из этой сотни. А их уже несколько десятков, которые показали, что с малого фермерского хозяйства при разумном подходе, правильной организации дела можно выйти на такие показатели.
Специальная система налогообложения, техника в лизинг плюс государственные дотации, если направление сочтут перспективным. В Беларуси за последнее десятилетие появились настоящие «фазендейро». Их земельные фонды сопоставимы с угодьями крупных госсельхозпредприятий, а годовая выручка исчисляется десятками миллионов долларов – как в IT или телекоммуникациях.
Владимир Новицкий:
Вадим Щеглов:
Владимир Новицкий:
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства:
Во-вторых, мы ушли от централизованного отопления. Потому что сельский труд такой: лето, не холодно, но бывает сыро…
Горожане в какой-то степени завидуют, что у нас более комфортное жилье.
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О развитии сельского хозяйства в белорусских агрогородках рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Для Романа Крисевича здесь все звезды сошлись. Размеренная...
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