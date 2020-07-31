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«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд
Источник материала: СТВ
О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Промышленность четверть века назад стояла на коленях, заводы-гиганты лежали «на лопатках», руководство крупных фабрик стыдливо подсчитывало убытки. Помощи ждать неоткуда.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:
Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод, БелАЗ… Очень важно, когда есть крупные предприятия, то вокруг них можно создавать средние и мелкие.
Инвестиции себя оправдали. Крупные предприятия удалось отбить. Заводы вместе с многотысячными коллективами выстояли. Сегодня они ежегодно приносят бюджету около 800 миллионов долларов дивидендов. Господдержка – треть от этой суммы. Свыше 65 % продукции машиностроения экспортируется, приносит валюту, конкурирует с мировыми гигантами.
Минский тракторный обеспечивает работой еще как минимум 150 мелких и средних предприятий внутри страны, а одно место в автомобилестроении создает целых пять в смежных отраслях – от сервиса до страхования. Каждый 10-й трактор в мире – с белорусской пропиской.
У белорусов появился собственный автопром. В стране построили новенький завод. 300 миллионов долларов инвестиций, 118 гектаров, полный цикл сборки и 1,5 тысячи рабочих мест. Мечты сбылись – стереотипы разрушены.
Геннадий Свидерский:
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О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Промышленность четверть века назад стояла на коленях, заводы-гиганты лежали «на...
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