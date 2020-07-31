ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

31.07.2020 22:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Промышленность четверть века назад стояла на коленях, заводы-гиганты лежали «на лопатках», руководство крупных фабрик стыдливо подсчитывало убытки. Помощи ждать неоткуда.  

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:
Тракторостроение сохранилось? Сохранилось. Оно было и на Волгоградском заводе, и на Омском заводе. Но там уже этого сегодня нет. И на Харьковском заводе. То есть сейчас это единичное производство, у нас – десятки тысяч.  

Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод, БелАЗ… Очень важно, когда есть крупные предприятия, то вокруг них можно создавать средние и мелкие.  

Пётр Пархомчик: «Возврата истории уже нет, мы вкус этой независимости уже почувствовали»

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

Инвестиции себя оправдали. Крупные предприятия удалось отбить. Заводы вместе с многотысячными коллективами выстояли. Сегодня они ежегодно приносят бюджету около 800 миллионов долларов дивидендов. Господдержка – треть от этой суммы. Свыше 65 % продукции машиностроения экспортируется, приносит валюту, конкурирует с мировыми гигантами.  

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

Минский тракторный обеспечивает работой еще как минимум 150 мелких и средних предприятий внутри страны, а одно место в автомобилестроении создает целых пять в смежных отраслях – от сервиса до страхования. Каждый 10-й трактор в мире – с белорусской пропиской.  

Геннадий Свидерский:  
У нас рыночная, социально направленная экономика. Это что означает? Мы должны действовать рыночными способами, но при этом выполнять те социальные заказы, которые есть в нашем обществе. Так мы развиваемся эти годы – нравится, не нравится. Нельзя сказать, что кризисы не касаются этих предприятий, но в то же время можно твердо сказать, что фактически они сохранены.   

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

У белорусов появился собственный автопром. В стране построили новенький завод. 300 миллионов долларов инвестиций, 118 гектаров, полный цикл сборки и 1,5 тысячи рабочих мест. Мечты сбылись – стереотипы разрушены.  

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

«Это революция в продукции». Как в Беларуси появился собственный автомобильный бренд

Геннадий Свидерский:  
Начали мы с Atlas 1.8 Turbo. Вышел на рынок, и оказалось, что это революция в продукции завода. Рынок диктовал так, что мы в феврале выпустили новую модель, которая понравилась нашим покупателям. Смена модели и запуск новых моделей – оказалось, что без этого легковые автомобили производить просто невозможно.  

Люди в материале: Вадим Щеглов, Геннадий Свидерский, Петр Пархомчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Промышленность четверть века назад стояла на коленях, заводы-гиганты лежали «на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я всю жизнь мечтал быть агрономом». Почему заниматься сельским хозяйством выгодно: две истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика