Microsoft окончательно решила купить TikTok









Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. Переговоры начнут в течение нескольких недель и завершат не позднее 15 сентября.





О планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. По неофициальным данным, американской президент Дональд Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. На следующий день стало известно, что Трамп собирается запретить социальную сеть. Газета The Wall Street Journal даже сообщала, что Microsoft передумала совершать покупку из-за негативного отношения к соцсети властей США.