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Microsoft окончательно решила купить TikTok

03.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская компания Microsoft окончательно подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Об этом говорится в заявлении американского технологического гиганта.



Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. Переговоры начнут в течение нескольких недель и завершат не позднее 15 сентября.

О планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. По неофициальным данным, американской президент Дональд Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. На следующий день стало известно, что Трамп собирается запретить социальную сеть. Газета The Wall Street Journal даже сообщала, что Microsoft передумала совершать покупку из-за негативного отношения к соцсети властей США.
 
 
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Американская компания Microsoft окончательно подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Об этом говорится в заявлении американского технологического гиганта.
 
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