|
Украинская версия: Власти Беларуси готовят автокефалию
Источник материала: Партизан
Накануне президентских выборов в Беларуси Путин все больше давит действующего президента Александра Лукашенко, принуждая его к политической интеграции с Россией. Не доверяя российским обещаниям, Лукашенко вынужден лавировать между Западом и Россией. Понимая, какое влияние на Беларусь имеет Русская церковь, президент Беларуси, себя называет "православным атеистом", очень давно ищет пути нейтрализации РПЦ, считают украинские эксперты.
Так, по сообщениям достаточно осведомленного российского телеграмм-канала Незыгарь, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время визитов в США регулярно работает как с республиканцами, так и с демократами, и лоббирует выделение сотен миллионов евро в виде грантов от Ватикана, для работы околоцерковных негосударственных гуманитарных организаций в Беларуси, "для планового отрыва от РПЦ МП".
Дружелюбное отношение Лукашенко к Римско-католической церкви давно известно, как и его желание реформировать православную церковь. "Православная Церковь с государством недорабатывают. Мы можем потерять целое поколение молодежи. Кстати, об этом говорит и Папа Франциск", -- заявлял он.
Глава Беларуси выражал недовольство длительными богослужинниями, которых не выдерживают бабушки, и церковно-славянским языком. Кроме того, он откровенно против строительства крупных храмов, которые "давят на человека". Позиция Лукашенко неоднократно подвергалась критике со стороны российских церковных консерваторов. Теперь можно ожидать и активизации на католическом "фронте". Ведь переговоры о визите Папы Франциска в Беларусь, на каноническую территорию патриарха Кирилла, ведутся с 2016 года,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне президентских выборов в Беларуси Путин все больше давит действующего президента Александра Лукашенко, принуждая его к политической интеграции с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)