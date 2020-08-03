Черечень: власть склоняется к варианту силового разгона













«Радио Свобода» . Об этом он рассказал в эфире украинской редакции





«С учетом тех провокаций, которые сейчас делаются, власти четко дали понять, что силовой разгон - это первостепенная задача, которая сейчас стоит для силовых структур», - отметил Черечень.





Что касается задержания под Минком россиян, входящих в состав ЧВК «Вагнера», политик выразил мнение, что они просто являлись транзитчиками, которые задержались в Беларуси по какой-то причине.





«Нам предоставляют эту информацию так, что это подрывная группа, которая приехала в Беларусь для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Мое мнение таково, что это были транзитчики, которые у нас задержались по какой-то причине. Эта ситуация более реалистична, чем та, которую нам хотят предоставить провластные структуры. Скорее всего, со стороны властей это была запланированная акция – попросить людей, чтобы они сюда приехали и обставить все именно так», - подчеркнул Черечень.



