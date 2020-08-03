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Антон Геращенко рассказал об этом в эфире Громадського радіо. Геращенко напомнил, что, среди задержанных есть граждане Украины – те лица, которые воевали на стороне террористов на Донбассе, передает obozrevatel.com Заместитель министра внутренних дел Украинырассказал об этом в эфире Громадського радіо. Геращенко напомнил, что, среди задержанных есть граждане Украины – те лица, которые воевали на стороне террористов на Донбассе, передает





"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому Министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны.





Поскольку ЧВК Вагнера – это структура, которая является полугосударственной и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", – сказал Геращенко.





Также он добавил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанные через некоторое время могут будут отпущены. В то же время Геращенко подчеркнул: переговоры об экстрадиции задержанных вагнеровцев продолжаются и Украина будет настаивать на своей позиции.





"Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси вагнеровцев с украинским гражданством – ред), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины принимают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше данных", – отметил Геращенко.



